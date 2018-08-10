В Петербурге налоговая банкротит старейшего строителя городского метро

В Санкт-Петербурге одну из компаний-метростроителей могут обанкротить через суд, сообщает «Петербургский дневник».

Федеральная налоговая служба (ФНС) подала иск о банкротстве ЗАО «Семнадцатое управление Метростроя». Сумма требований от ФНС — составляет 96,05 миллиона рублей.

При этом «Семнадцатое управление Метростроя» известна, как старейшая компания — строитель метрополитена. Она была создана еще в 1946-ом году и участвовала в создании 16 городских станций. В том числе «Крестовский остров» и «Василеостровская».

Документ о банкротстве компании опубликован на официальном сайте Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Иск уже принят к производству.