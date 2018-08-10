Владелец Interview продает журнал самому себе

В конце мая стало известно, что журнал Interview закрывается из-за крупных долгов и скандалов. Впрочем, вскоре издатель журнала Джейсон Никич опубликовал заявление, в котором сообщил о перезапуске Interview. Но до сих пор не было понятно, кому издание перейдет в собсвенность и как справится с банкротством. Теперь же появились подробности. Владелец Interview Питер Брант выкупает журнал у самого себя за $1,5 млн Долги журнала превышают $3 млн, но Брант подал заявку на ликвидацию компании — это поможет избежать взыскания выплат. К тому же незадолго до банкроства журнала Брант основал холдинговую компанию Singleton LLC, активы которой (а это около $8 млн) помогут перезапуску Interview. Сделка будет завершена 31 августа. Таким образом, как и сообщалось ранее, новый номер может выйти уже в сентябре. Также сообщается, что лицом обложки будет трансгендерная модель.