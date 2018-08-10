К 1 сентября в Самарской области благоустроит больше объектов, чем планировалось

В Самарской области увеличено количество объектов, которые благоустроят к 1 сентября по программе «Формирование комфортной городской среды». В результате конкурса по определению подрядчиков, сложилась экономия, которая позволила дополнительно включить в программу 16 объектов. Таким образом, в итоговый расширенный план на 2018 год вошли 402 дворовые территории и 153 общественных пространства, вместо 388 и 151 соответственно. По мнению главы региона, необходимо ускорить реализацию программы в регионе. До установленных сроков осталось не так уж много времени. Что уже сделано и над чем ещё предстоит поработать, выясняла наша съёмочная группа.