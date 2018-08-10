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ГЖИ напоминает, что оснащение многоквартирных домов приборами учета — обязанность собственников
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ГЖИ напоминает, что оснащение многоквартирных домов приборами учета — обязанность собственников 

tvernews.ru 1 час назад
Госжилинспекция Тверской области напоминает собственникам, что по закону, многоквартирные дома должны быть оснащены приборами учёта всех потребляемых энергоресурсов. Эти требования не распространяются на аварийное жильё, а также на объекты, мощность потребления электрической энергии которых составляет менее чем 5 киловатт либо максимальный объем потребления газа которых составляет менее чем 2 кубических метра в час.
Законодательством об энергосбережении установлено, что в срок до 1 июля 2017 года собственники обязаны обеспечить оснащение многоквартирных домов общедомовыми приборами учета воды, тепловой энергии, электричества.
По мнению Госжилинспекции региона особое место занимают счётчики тепловой энергии, которые позволяют собственникам существенно снизить размер платы за коммунальную услугу по отоплению в осенне-зимний период.
Вопрос в том, за чей счёт устанавливать приборы учёта. Действующим законодательством определены возможные источники финансирования. По решению собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
— расходы могут быть включены в состав платы по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома; — организован целевой сбор пропорционально доле каждого собственника в праве общей собственности на общее имущество многоквартирного дома; — заключен договор с ресурсоснабжающей компанией на установку прибора учета, в том числе на условиях рассрочки платежа; — включены работы по установке общедомового прибора учета при реализации программы капитального ремонта как дополнительные работы при замене внутридомовых инженерных сетей теплоснабжения; — заключен энергосервисный договор.
Кроме того, если собственники так и не удосужились оснастить дом общими счётчиками, то общедомовые приборы учета обязаны установить ресурсоснабжающие организации. При этом собственники оплачивают расходы с возможностью рассрочки до 5 лет.
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