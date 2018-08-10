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Amazon открывает собственные клиники для сотрудников
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Amazon открывает собственные клиники для сотрудников 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Компания составила свой план по снижению расходов на здравоохранение. Активная работа над амбициозным проектом начнется в 2019 г.
Фото: defense.gov  Еще одна американская компания старается решить вопрос с дорогим медицинским обслуживанием сотрудников, минимизируя цепочки поставок услуг. Если GM ранее решила исключить из нее страховые компании, то Amazon пошла дальше, решив создать собственные медицинские учреждения.
Как сообщает CNBC, компания уже открыла отделение первичной медицинской помощи при своем головном офисе. На начальной стадии реализации проекта компания наймет небольшой штат специалистов, чтобы создать клинику для ограниченной группы сотрудников. Однако уже в 2019 г. проект будет расширяться, и на первичную помощь смогут рассчитывать уже все работники офиса в Сиэтле.
Amazon играет ведущую роль среди американских компаний в продвижении способов снизить стремительно растущие расходы на здравоохранение. Это происходит из-за того, что поставщики медицинских услуг стараются максимально повысить средний чек каждого пациента при оказании неотложной помощи, и из-за страховщиков, не контролирующих процесс.
Компании как могут оптимизируют процесс: они создают собственные медицинские проекты, делают акцент на профилактике заболеваний, выделяют средства на разработку и внедрение программ по здоровому питанию и физическим нагрузкам. Кроме того, компании вводят системы бонусов для сотрудников, поощряя их сохранять здоровье и меньше ходить по больницам.
В январе Amazon объявила о создании совместного проекта с JP Morgan Chase и Berkshire Hathaway для улучшения качества обслуживания и снижения издержек. Ранее Amazon собиралась перевести медобслуживание на аутсорсинг, заключая договора с поставщиками услуг, но после многочисленных раундов обсуждений Amazon решила создать по стране свои клиники.
На подобный шаг решилась и Apple, которая сейчас активно создает клиники для своих сотрудников и членов их семей. Подразделение Apple под названием AC Wellness Network уже наняло более 40 человек для этих клиник.
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