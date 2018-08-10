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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» продлил акционную программу
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«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» продлил акционную программу 

Автостат 1 час назад
Фото: Автостат
Лизинговая компания «КАМАЗ» продлила акционную программу «Лизинг для лидеров», стартовавшую в апреле текущего года, до 31 октября.
Согласно условиям акции, при покупке самосвалов на шасси «КАМАЗ», а также автопоездов в составе автотехники «КАМАЗ», прицепной техники производства «НЕФАЗ» и «Туймазинского завода автобетоновозов» лизинг рассчитывается по сниженной ставке, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Привлекательная ставка достигается за счет совмещения пониженной ставки привлекаемого кредита и собственных программ «КАМАЗ-ЛИЗИНГа».
В числе преимуществ специального предложения «Лизинг для лидеров» — минимальный авансовый платеж, максимальный срок лизинга — до пяти лет, КАСКО по беспрецедентно низкой ставке, сокращённые сроки рассмотрения заявки — до одного часа по предварительному ответу и до двух рабочих дней по принятию окончательного решения, применяются также упрощенные требования к кредитоспособности клиента.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2018 года компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» реализовала 1689 автомобилей «КАМАЗ». Таким образом, объемы реализации увеличены в 2,5 раза, как в сравнении с бизнес-планом, так и с аналогичным периодом прошлого года. Среди лизингополучателей, обновивших парк по программам лизинга от производителя, — представители крупного, малого и среднего бизнеса. Наиболее востребованными оказались магистральные тягачи КАМАЗ-5490 Neo, самосвалы КАМАЗ-6520 и КАМАЗ-65117. Лизинговый портфель компании «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» за год увеличился в два раза и сегодня составляет 20,5 млрд рублей.
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