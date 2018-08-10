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Новый гипермаркет строительных и отделочных материалов откроется 14 августа
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Новый гипермаркет строительных и отделочных материалов откроется 14 августа 

nn.ru 14 минут назад
Фото: nn.ru
В Нижнем Новгороде откроется гипермаркет «Леруа Мерлен». Открытие состоится 14 августа 2018 года.
— Новый гипермаркет расположился на одном из самых оживленных шоссе — Московском, на выезде из города. Теперь у жителей не только Нижнего Новгорода, но ближайших городов Дзержинска, Балахны, Богородска есть прекрасная возможность приобрести все необходимое «под одной крышей» для ремонта и обустройства дома, дачи и сада, — рассказали в пресс-службе компании.
Торговая площадь магазина составила 10200 квадратных метров.
По поводу того, что сеть заходила в Нижний Новгород несколько лет, руководитель проектов развития Дарья Красникова отмечает, что «компания тщательно изучала рынок и вела переговоры по нескольким возможным локациям для первого магазина сети».
— Нам было важно наличие определенных характеристик будущей локации: дорога федерального значения, месторасположение доступное и центру и периферии, размер участка, приемлемая локация для проезда фур с товаром, наличие сетей, правовая чистота участка и так далее. Все эти и другие характеристики должны сочетаться с объективной ценой. Определиться с выбором и достигнуть компромисса с будущим партнером удалось только через несколько лет, — пояснила представитель компании.
Автомобилисты переживают, что подъехать к магазину на данный момент неудобно, на подъезде к нему по Московскому шоссе отсутствует поворот.
— Действительно, пока проект планируемого левого поворота не реализован как планировалось изначально, — говорит Дарья Красникова. — В первые месяцы после открытия разворот для автомобилистов, следующих из города по Московскому шоссе, будет перед постом ДПС. Но этот вопрос, конечно, будет решен в ближайшее время.
«Леруа Мерлен» — французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже строительных материалов, инструментов, товаров для дома. Магазины «Леруа Мерлен» уже есть в 26 крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге и других.
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