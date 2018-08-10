Новый гипермаркет строительных и отделочных материалов откроется 14 августа

В Нижнем Новгороде откроется гипермаркет «Леруа Мерлен». Открытие состоится 14 августа 2018 года.

— Новый гипермаркет расположился на одном из самых оживленных шоссе — Московском, на выезде из города. Теперь у жителей не только Нижнего Новгорода, но ближайших городов Дзержинска, Балахны, Богородска есть прекрасная возможность приобрести все необходимое «под одной крышей» для ремонта и обустройства дома, дачи и сада, — рассказали в пресс-службе компании.

Торговая площадь магазина составила 10200 квадратных метров.

По поводу того, что сеть заходила в Нижний Новгород несколько лет, руководитель проектов развития Дарья Красникова отмечает, что «компания тщательно изучала рынок и вела переговоры по нескольким возможным локациям для первого магазина сети».

— Нам было важно наличие определенных характеристик будущей локации: дорога федерального значения, месторасположение доступное и центру и периферии, размер участка, приемлемая локация для проезда фур с товаром, наличие сетей, правовая чистота участка и так далее. Все эти и другие характеристики должны сочетаться с объективной ценой. Определиться с выбором и достигнуть компромисса с будущим партнером удалось только через несколько лет, — пояснила представитель компании.

Автомобилисты переживают, что подъехать к магазину на данный момент неудобно, на подъезде к нему по Московскому шоссе отсутствует поворот.

— Действительно, пока проект планируемого левого поворота не реализован как планировалось изначально, — говорит Дарья Красникова. — В первые месяцы после открытия разворот для автомобилистов, следующих из города по Московскому шоссе, будет перед постом ДПС . Но этот вопрос, конечно, будет решен в ближайшее время.

«Леруа Мерлен» — французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже строительных материалов, инструментов, товаров для дома. Магазины «Леруа Мерлен» уже есть в 26 крупных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге и других.