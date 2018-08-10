Магаданская область на ВЭФ вновь вернется к проекту водородного завода 

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Магаданская область на четвертом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) намерена провести новые переговоры по проекту строительства водородного завода. Об этом сообщил в пятницу ТАСС врио губернатора Сергей Носов.
"Мы планируем [на ВЭФ] переговоры о том, почему застопорился проект строительства завода по производству водорода. Энергоемкий проект, для нас очень важный с учетом нашего избытка электроэнергии, которая есть в Магаданской области. Мы рассчитываем возобновить работу над этим проектом", — сказал Носов.
Проект строительства водородного завода мощностью до 200 тонн водорода в сутки обсуждается с 2012 года. Предполагалось, что он будет построен "РусГидро" и холдингом «РАО ЭС Востока» совместно с японской корпорацией Kawasaki Heavy Industries. Строительство планировалось начать в 2019 году и завершить в 2026 году.
В 2013 году компании подписали соглашение о строительстве завода на Санкт-Петербургском экономическом форуме, но затем наступила пауза в реализации проекта. К нему вернулись в 2017 году на третьем ВЭФ, но только в мае этого года делегации сторон посетили Магаданскую область и осмотрели возможные площадки.
Также Сергей Носов отметил, что на ВЭФ делегация Магаданской области планирует провести переговоры с потенциальными китайскими инвесторами по проектам освоения крупных месторождений на территории региона. «Нас интересует не золото, а освоение крупных месторождений железа, цветных металлов, угля. Мы понимаем, что это повлечет за собой развитие инфраструктуры, потому что для отгрузки таких объемов, таких грузов потребуется строительства нового порта», — отметил врио губернатора.
Четвертый ВЭФ пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Его программа предполагает проведение более 50 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы. Традиционно центральным событием Форума станет пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. Тема заседания в этом году — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».