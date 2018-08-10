Министр Швакова: Инвестрейтинг Саратовской области ухудшился

По словам министра, регион перешел из группы лидеров, А, во вторую группу рейтинга, потеряв десять позиций. Если в 2017 году у области было 35-е место, то в 2018 — 45-е. Швакова связала это с тем, что на региональном уровне был отменен ряд льгот для инвесторов. Еще одним фактором стало затруднение выдачи разрешений на строительство. На вопросы об этом ответила главный архитектор Саратовской области Марина Лобанова

Глава департамента развития инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив Виталий Храмушин заметил, что время выдачи разрешения с показателя 87,4 удлинилось до 96,3, а количество необходимых для выдачи разрешения процедур выросло с 12 до 14. Лобанова сослалась на изменение порядка согласования строительства в приаэродромной зоне. По ее словам, некоторое время не было понимания с новым участником согласования — Роспотребнадзором , но сейчас ситуация выровнена, и время выдачи разрешения снова должно сократиться.

«Вы прогнозируете, что на будущий год этого уже не будет?» — переспросил Храмушин.

Лобанова ответила утвердительно.

«Вы ссылаетесь на изменения федерального законодательства, но они произошли у всех, а просадка наблюдается именно в Саратовской области, поэтому ссылаться на это некорректно», — прокомментировал Храмушев и посоветовал получить обратную связь по показателям инвестпривлекательности от предпринимателей.