«Дочку» «Газпрома» оштрафовали на 300 тысяч рублей после жалобы нижегородца

Житель Нижнего Новгорода обратился в региональное Управление Федеральной антимонопольной службы , сообщив, что « Газпром Газораспределение Нижний Новгород» уклоняется от выдачи ему документации, которая необходима для подключения к сети газоснабжения. В итоге ПАО было оштрафовано на 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФАС.

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Установлено, что «Газораспределение» действительно нарушило действующее законодательство. Оно затягивало оформление документации, просрочив его выдачу более чем на 20 дней, хотя должно было сделать это за семь дней. Потерпевший не мог заключить договор с монополистом — для этого заявителю было необходимо приложить к заявке расчет планируемого максимального часового расхода голубого топлива.

Нижегородец неоднократно, по его показаниям, устно обращался в «Газораспределение», но так и не смог понять, в какие же сроки ему выдадут документацию. Не дождавшись расчета, мужчина направил ПАО заявку на заключение договора. Газораспределительная организация эту заявку вернула, сообщив об отсутствии расчета планируемого максимального часового расхода газа.

Терпение гражданина лопнуло, и он обратился в антимонопольный орган. Лишь после этого ему удалось получить свой расчет.

Напомним, топливо в Нижнем Новгороде подорожало более чем на 12%.