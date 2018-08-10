«Дорога как после бомбежки». В Пыть-Яхе снова сорвали ремонт социально значимой трассы

Городские власти должны вернуть более 30 млн рублей в окружной дорожный фонд. Чиновники не смогли провести конкурс по определению подрядчика на реконструкцию улицы Романа Кузоваткина и сейчас пытаются найти виновного в срыве ремонтной кампании.

Улица Романа Кузоваткина в центре Пыть-Яха сейчас больше напоминает прифронтовую дорогу.

«Как после бомбежки», — описывают состояние асфальтового полотна местные водители, указывая на многочисленные ямы.

Ситуация осложняется тем, что дорога исторически была проложена без ливневой канализации. С одной стороны улица примыкает к холму, поэтому в дождь и во время таяния снега вся вода стекает на дорогу. С другой стороны расположен детский сад «Белочка», который оказался ниже уровня автотрассы, поэтому территория дошкольного учреждения регулярно оказывается затопленной.

Еще в 2016 году было принято решение привести двухкилометровую улицу в нормативное состояние. Как говорили в администрации Пыть-Яха, для этого необходим не просто ремонт, а капитальная реконструкция. По расчетам, в общей сложности на переделку дороги требуется порядка 130 млн рублей. Работы разбили на три этапа, в ремонтный сезон 2018 года планировалось переделать самый сложный участок рядом с детским садом «Белочка». Из окружного дорожного фонда город получил на проведение работ более 30 млн рублей.

Управлением капитального строительства был заказан проект реконструкции, который подрядчик должен был выполнить до 31 марта этого года, а уже в апреле планировалось провести конкурс по определению подрядчика работ. Однако этого не случилось по причине отсутствия проекта — уже в июле выяснилось, что документ до сих пор не отправлен на государственную экспертизу.

Администрация во главе с и.о. главы города Александром Морозовым , ранее курировавшем работу УКСа, решило возложить всю ответственность за срыв ремонта на муниципальное предприятие «Управление городского хозяйства».

«Они должны были подготовить технические условия для проектировщика. Они это сделали, но, когда проект был практически готов, неожиданно «переобулись» и переделали техзадание.

Это и стало фатальной причиной, по которой проект вовремя не прошел госэкспертизу. А без него невозможно провести конкурс по определению подрядчика», — рассказали недавно пришедшие в администрацию Пыть-Яха управленцы.

В МУП УГХ с этим категорически не согласны. «Начнем с того, что мы не можем готовить техзадание или техусловия, поскольку не мы являемся заказчиками работ, а УКС, это его компетенция. В конце февраля мы получили письмо-запрос схемы прохождения инженерных коммуникаций на этом участке. Ответ с полными чертежами всех наших сетей мы отправили 7 марта. То есть мы никак не могли повлиять на сроки проектирования. В июле мы получили повторный запрос и снова отправили такое же точно письмо, без изменений. В принципе, если бы УКС действительно хотел исполнить эту работу, проект можно было отправить на экспертизу и без нашей справки, получили бы максимум замечание предоставить дополнительную информацию. Но, видимо, проект просто не был готов к сроку, УКС недоработал с подрядчиком, а теперь нужно найти виноватого», — объяснил корреспонденту «ФедералПресс» заместитель главного инженера МУП УГХ Игорь Коновалов

Даже если проект в ближайшее время пройдет госэкспертизу, необходимо время для подготовки и проведения конкурса. Таким образом дорожники смогут зайти на объект только осенью, а, учитывая колоссальный объем работы, до наступления холодов и окончания ремонтного сезона выполнить реконструкцию улицы невозможно. Поэтому при всех раскладах ремонт улицы Кузоваткина в этом году так и не начнется. А нынешним городским управленцам придется вернуть 30 млн рублей обратно в дорожный фонд.

Примечательно, что подобная ситуация складывается в Пыть-Яхе не впервые. В прошлом году город также вернул семь млн рублей, не сумев полностью освоить выделенную на дорожные ремонты окружную субсидию.

Фото: Людмила Осьминкина