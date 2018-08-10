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«Росатом» и ЕАБР построят в Беларуси резервные ТЭС для БелАЭС
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«Росатом» и ЕАБР построят в Беларуси резервные ТЭС для БелАЭС 

Мир24 43 минуты назад
Фото: Мир24
Беларусь намерена построить 800 МВт газовой генерации, которая должна стать резервом для первого блока Белорусской АЭС (БелАЭС). Деньги на это может дать Евразийский банк развития (ЕАБР), партнером которого по строительству является компания «Росатом», пишет газета «Коммерсантъ».
Как сообщается, сегодня ЕАБР и «Русатом — Международная сеть» (РМС, структура «Росатома») подпишут меморандум о сотрудничестве. Одним из проектов может стать строительство в Беларуси пяти газовых ТЭС на 800 МВт, которые профинансирует ЕАБР.
Эту информацию подтвердил зампред правления ЕАБР Андрей Крайний. По его словам, банк готов выделить необходимые средства. В настоящее время проходит тендер, поставщиками комплектующих будут предприятия из РФ. При этом финальная стоимость проектов пока не определена. Вместе с тем Крайний подчеркнул, что Минск, как правило, дает по кредиту госгарантии.
Новые ТЭС будут сооружаться в рамках проекта строительства первого блока Белорусской АЭС. Данный вопрос прорабатывают правительство республики, а также компания «Белэнерго». Площадки уже определены — это Минская ТЭЦ-5 (300 МВт), Березовская (250 МВт), Лукомская (150 МВт) и Новополоцкая ТЭЦ (100 МВт) «Белэнерго».
С мая по III квартал «Минскэнерго», «Брестэнерго» и «Витебскэнерго» проводят двухэтапный тендер на поставку мощности. Они будут заемщиками, а подрядчики должны предложить условия финансирования. Других претендентов на проекты источники журналистов не назвали, однако один из них сообщил, что обсуждается участие в строительстве РМС.
В «Росатоме» сообщили, что меморандум с ЕАБР касается участия в различных неатомных проектах (мини-ГЭС, тепловая генерация), одним из проектов может быть также строительство ТЭС в Беларуси.
Как пишет издание, главными вопросами проекта являются его окупаемость и спрос на энергию ТЭС. В настоящее время у «Белэнерго» более 9 ГВт мощности, в прошлом году выработка была 30,6 млрд кВт.ч, импорт — 2,7 млрд кВт.ч. БелАЭС (2,4 ГВт) и ТЭС смогут увеличить мощности в Беларуси на треть, это сделает страну энергопрофицитной. В связи с этим нужно будет либо остановить часть старой генерации, либо экспортировать излишки энергии. Ранее Литва и Польша уже отказались от импорта электроэнергии, так как являются противниками строительства БелАЭС. Газета пишет, что существует риск того, что профицит энергии из Беларуси пойдет в европейскую часть России, которая в настоящее время нехватки энергии не испытывает.
Напомним, ввод первого энергоблока на Белорусской АЭС назначен на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020 года. Строительство объекта обойдется Беларуси в 11 млрд долларов.
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