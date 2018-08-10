Екатеринбургские мусульмане перенесут «временную» мечеть на Сортировку

Свердловские власти предложили мусульманской общине «Нур-Усман» участок на Сортировке для переноса туда так называемой «временной» мечети. Существующую же мечеть, попадающую в зону строительства Ледовой арены УГМК , готовят к сносу. При этом вопрос о другой, соборной, мечети по-прежнему висит в воздухе, посетовал в беседе с "Уралинформбюро" исполняющий обязанности председателя общины Наиль Шаймарданов.

По словам собеседника агентства, община не возражает против участка на улице Строителей: он довольно крупный (от 7 до 10 гектаров) и вполне подходит для возведения религиозного сооружения. Однако остается вопрос, что делать со зданием старой мечети.

"Ее, по канону, нельзя сносить, — поясняет Шаймарданов, — но можно «перенести» на новое место, когда тот участок будет юридически оформлен на нас".

Тонкости переноса пока что туманны: либо аккуратно разобрать строение и восстановить его на новом месте, либо перед тем, как покинуть старую мечеть, провести полноценное богослужение в новом здании — тогда новое здание обретет сакральный статус и снос старого здания не будет выглядеть как кощунство.

Не решенной остается другая, не менее больная проблема: где разместить соборную мечеть, выполняющую представительские функции и — по мнению самих мусульман — способную поднять международный имидж и инвестиционную привлекательность столицы Урала? Изначально ее собирались строить рядом с «временной», на берегу Исети.

На этом месте уже вбиты строительные сваи — из-за чего площадка, по словам Шаймарданова, фактически является объектом незавершенного строительства. А такие объекты имеют особый статус, который не дает снести недострой методом кавалерийского наскока: демонтаж «незавершенки» требует массы согласований и прочих юридических процедур.

"В эту мечеть прихожане вкладывали свои деньги (31 миллион рублей — прим. ред.). Одна бабушка пожертвовала 8 тысяч рублей, очень серьезную для нее сумму. Тут либо эти деньги людям возвращать, либо завершать строительство на том же месте. Но какие-то действия со стороны правительства области и Фонда губернаторских программ в этом направлении должны быть", — считает собеседник агентства.

УГМК прет буром, как слон в посудной лавке

Однако у УГМК-холдинга, судя по всему, другие планы на эту площадку. Как следует из концепции застройки территории, вынесенной этим летом на публичные слушания, на месте нынешней мечети «медники» хотят построить гостиницу и парковку.

Альтернативный участок под соборную мечеть тоже пока не определен. Как ранее писало «Уралинформбюро», МУГИСО предлагало мусульманам на выбор несколько вариантов, в том числе на улице Большакова, у ЦПКиО, а также рядом с бывшим заводом ОЦМ на проспекте Ленина. Но, по словам Наиля Шаймарданова, городские власти отказали эти участки предоставить.

"Сейчас можно за столом переговоров решить эту проблему без особых сложностей. Но нужно политическое решение. Волков и Зырянов (министры строительства и госимущества Свердловской области — прим. ред.) пытаются, спасибо им, но УГМК прет буром, как слон в посудной лавке", — сокрушается представитель общины.

Стоит напомнить, что решение о сносе «временной» мечети было принято 17-м Арбитражным апелляционным судом в августе 2017 года. В роли истца в этом споре выступила распорядительная дирекция МУГИСО, объявившая постройку самовольной, а участок — своей собственностью.

Иск был подан в 2016 году. Однако за время судебного разбирательства «участок раздора» успел поменять владельца: земля под мечетью вместе с расположенной рядом телебашней стала частью уставного капитала АО «Ледовая арена». Одноименная компания (дочернее предприятие УГМК-холдинга) собирается строить на этом месте крупный спортивно-развлекательный комплекс на 15 тысяч зрителей.

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