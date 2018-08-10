Топ-10 стран, куда бегут китайские чиновники

Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Эксперты Hurun Research Institute совместно с Visas Consulting Group опубликовали отчет по результатам исследования «The Immigration and the Chinese HNWIs 2018», в рамках которого был проведен анализ размещения активов в разных странах мира, вопросы иммиграции, а также приобретения недвижимости за рубежом.

Помимо прочего, были обозначены страны, в которые эмигрируют богатые китайцы.

Результаты исследования основаны на данных, которые были получены в результате исследования деятельности 224 богатых китайцев со средним состоянием в $4.5 млн, которые уже эмигрировали, либо находятся в процессе оформления документов для эмиграции или же планируют эмигрировать в будущем.

Ниже мы расскажем о 10 странах, которые чаще всего выбирают китайские миллионеры для эмиграции. 10. Кипр

Баллы: 6.3 Законом «О подоходном налоге» 2002 года для всех видов компаний предусмотрена общая ставка налога в размере 12,5% (ставка действует с 1 января 2013 года). Предусмотрено существование резидентных и нерезидентных компаний.

Налоговым резидентом Кипра признается компания, руководство которой находится на Кипре, а также эффективное управление которой происходит на Кипре (достаточно, чтобы большое количество директоров, например 2 из 3 являлись налоговыми резидентами Кипра, а лучше и гражданами, а также, чтобы все встречи совета директоров и принятия решений по сделкам и др. принимались на Кипре).

Налоговым резидентом — физическим лицом признаётся лицо, находящееся на Кипре более 183 дней. 9. Мальта

Баллы: 6.4 Мальта является одним из крупнейших мировых центров изучения английского языка и принимает студентов со всего мира.

Также на Мальте расположен ряд крупных предприятий, требующих высококвалифицированной рабочей силы: производство микрочипов (ST Electronics), печать денежных знаков (De La Rue), обслуживание самолётов ( Lufthansa Technics), программирование и т. п.

В силу большого разнообразия городских и природных ландшафтов Мальта является популярным местом проведения съёмок художественных фильмов. 8. Испания

Баллы: 6.5 Экономика Испании является 5-й по величине в Европейском союзе . Испания промышленная страна, кроме того является одним из самых больших производителей Западной Европы.

Банковская система Испании является одной из самых стабильных в Европе.

Среди её отличительных особенностей можно выделить следующие: высокая степень концентрации банковского капитала наряду с небольшим количеством кредитных учреждений (395), значительный уровень валютных запасов, разветвлённая сеть филиалов частных банков и государственных сберегательных касс. 7. Португалия

Баллы: 6.7 С 2013 года действует государственная программа «Золотая виза Португалии», которая предоставляет возможность иностранным гражданам оформить вид на жительство в Португалии через покупку недвижимости и вложения в экономику.

Таким образом правительство стремится привлечь в страну новые инвестиции. Лимит инвестиций необходимых для приобретения ВНЖ Португалии — 500 000 евро.

При условии приобретения недвижимости на малонаселенной или слаборазвитой территории эта сумма составляет — 400 000 евро. 6. Греция

Баллы: 7.0 16 стран Евросоюза и МВФ договорились о выделении Греции финансовой помощи при условии введения жёсткой программы экономии — сокращение, замораживание заработной платы, повышение пенсионного возраста, повышение налогов, что обернулось для страны волной забастовок, массовых акций протеста и беспорядков.

Ради наполнения «налоговой корзины» правительство объявило налоговую амнистию, а также начали борьбу с коррупцией среди государственных должностных лиц. 5. Австралия

Баллы: 7.5 Австралия является одной из развитых стран, будучи тринадцатой по размеру экономикой в мире, и имеет шестое место в мире по ВВП в расчёте на душу населения.

В Австралии проживает около 21 миллиона человек. Доля иностранных рабочих в стране составляет 25%.

В некоторых регионах Австралии есть нехватка рабочих кадров. В первую очередь это связано с небольшим населением при большой площади этих районов и тем, что большинство населения проживает на восточном побережье Австралии.

Очень много выходцев из Китая, Вьетнама, Кореи работают в западной части страны. Их численность быстро растёт. 4. Канада

Баллы: 7.8 Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Большой семёрки.

Канада — страна иммигрантов. Глобальная репутация Канады как высокоразвитой, мирной, свободной от этнических смут и конфликтов страны, где можно вырастить детей в спокойной обстановке, безусловно способствует росту иммиграции в страну.

Новые канадцы, как принято здесь называть новоприбывших иммигрантов, в подавляющем большинстве расселяются в крупных городах, что обусловлено ситуацией на рынке труда и имеющимися контактами.

Через какое-то время почти все переезжают в пригороды, охватывающие кольцом любой североамериканский город. 3. Ирландия

Баллы: 7.9 Ирландия впервые вошла в рейтинг стран, куда эмигрируют китайские миллионеры.

Составители отчета отмечают, что богатых китайцев привлекает высокое качество системы образования в стране, а также низкий уровень налога — 12,5% для корпораций. 2. Великобритания

Баллы: 8.5 Движение капитала — ведущая форма участия Великобритании в международных экономических отношениях.

Страна занимает важное место в экспорте и импорте ссудного и предпринимательского капитала.

Великобритания — страна, которую выбирают иммигранты не только из Китай, но и из других стран мира, в частности, из Восточной Европы и других стран ЕС. 1. США Баллы: 8.7 Соединённые Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС).

Хотя население страны составляет лишь 4,3% от общемирового, американцам принадлежит около 40% совокупного мирового богатства.

Соединённые Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.

В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остаётся вторым по величине в мире.

Кроме того, США имеют наибольшее политическое и культурное влияние в мире, а также являются лидером в сфере научных исследований и технологических инноваций.