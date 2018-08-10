В Дагестане планируют построить девять агрологистических центров

МАХАЧКАЛА, 10 августа. / ТАСС /. Сеть агрологистических центров планируют сформировать в Дагестане, построив девять овощехранилищ и оптово-распределительных центров (ОРЦ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Поручение проработать возможности расширения перечня регионов, на территории которых необходимо разместить ОРЦ, 10 марта было дано премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам правительственной комиссии по вопросам развития СКФО. Ранее в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа сообщали, что власти регионов СКФО могут подавать проекты создания ОРЦ на включение в госпрограмму «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.

"Формирования сети агрологистических центров на территории Дагестана в ближайшее время должно стать подспорьем для торговой системы региона и способствовать увеличению оборота сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке. Планируется строительство нескольких агрологистических центров", — сказали в пресс-службе.

Так, по данным министерства, на стадии завершения находится строительство хранилища овощей и плодов на 10 тыс. тонн в пригороде Махачкалы. Там же строится теплица на площади более 21 га и интенсивный сад на площади 10 га. В Дербентском районе реализуется проект по строительству производственно-логистического комплекса с теплицами площадью 10 га, плодоовощехранилищем на 10 тыс. тонн, цехом для переработки. Хранилище мощностью до 2,4 тыс. тонн строится в Гергебильском районе, работы планируют завершить до конца года.

К 2019 году инвесторы планируют построить овощехранилище на 4,5 тыс. тонн в Новолакском районе и хранилище со складом мощностью 5 тыс. тонн в Юговосточной промзоне Ленинского района Махачкалы. Также реализуется проект по строительству плодохранилища мощностью 10 тыс. тонн в Сулейман-Стальском районе.

Кроме того, в регионе создаются крупные ОРЦ. К примеру, в Каспийске инвестор рассчитывает построить ОРЦ мощностью 58 тыс. тонн сельхозпродукции. В Магарамкентском районе запланировано строительство оптово-распределительного центра на 53 тыс. тонн до 2020 года. ОРЦ на 30 тыс. тонн планируют построить и в Карабудахкентском районе.

ОРЦ в Дагестане

Как сообщалось, власти Дагестана в 2018 году планируют направить 50 млн рублей на создание ОРЦ для хранения, переработки и реализации овощей. По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Дагестана, в республике остро стоит проблема хранения сельхозпродукции.

Создание ОРЦ позволит без лишних затрат на транспортировку принимать продукцию, производимую крупными и мелкими сельхозтоваропроизводителями, формировать крупные партии для реализации, отправки в другие регионы России, а также на экспорт. Кроме того, часть заготовленной продукции будет идти на переработку через сеть предприятий консервной промышленности.

На территории Дагестана функционируют агрологистические центры, где может храниться 26,6 тыс. тонн продукции, дополнительно имеется потребность в хранилищах общей мощностью около 150 тыс. тонн.

Аграрии Дагестана в 2017 году собрали овощей почти на 25%, плодовых культур — на 60% больше, чем годом ранее. Валовой сбор овощей составил 1,8 млн тонн, плодовых культур собрано 208,5 тыс. тонн. Дагестан обеспечивает свои потребности в овощах и ежегодно вывозит около 500-600 тыс. тонн за пределы региона.