Ещё
Морковь с сюрпризом: в Castorama самарским дачникам продавали зараженные семена
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
67.09
76.50
77.00
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.59
+0.14 Золото
1212.65
–0.04 РТС
1079.11
–0.11
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1441
–0.0214
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Морковь с сюрпризом: в Castorama самарским дачникам продавали зараженные семена 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Небезопасные семена могли попасть на садовые участки
В Самаре сотрудники Россельхознадзора обнаружили в магазине Castorama зараженные паразитами семена.
— В 945 пакетах семян моркови сорта «Нантская 4» специалисты обнаружили амброзию полыннолистную. Это растение считается опасным сорняком, несвойственным для данной местности, — пояснили в Россельхознадзоре. — Также у сотрудников магазина не было информации о проведении систематических фитосанитарных исследований в отношении подкарантинной продукции. Своими действиями представители Castorama поставили под угрозу состояние экосистемы региона.
В семенах моркови скрывался сорняк
В отношении руководства магазина и должностных лиц возбудили административные дела по статьям «Нарушение правил хранения и реализации подкарантинной продукции». Виновным должностным лицам предстоит заплатить штраф в размере 500 рублей, а юридическим — в 10 раз больше, 5000 рублей.
63.ru отправил запрос представителям компании с просьбой прокомментировать ситуацию.
63.ru: последние новости
Жители Самарской области получат новые квитанции «Ждите красную квитанцию!»: в Самаре должникам за горячую воду начали начислять пени Депутаты тольяттинской Думы предложили установить единые правила оплаты электричества
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США могут заставить Россию отказаться от доллара247
Американская ловушка: рубль ушел в пике372
Пенсионерам запретят продавать квартиры354
«Северному потоку-2» нашли альтернативу35
Найден способ спасти «зависшие пенсии»8
Видео
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение