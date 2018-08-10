Морковь с сюрпризом: в Castorama самарским дачникам продавали зараженные семена

Небезопасные семена могли попасть на садовые участки

В Самаре сотрудники Россельхознадзора обнаружили в магазине Castorama зараженные паразитами семена.

— В 945 пакетах семян моркови сорта «Нантская 4» специалисты обнаружили амброзию полыннолистную. Это растение считается опасным сорняком, несвойственным для данной местности, — пояснили в Россельхознадзоре. — Также у сотрудников магазина не было информации о проведении систематических фитосанитарных исследований в отношении подкарантинной продукции. Своими действиями представители Castorama поставили под угрозу состояние экосистемы региона.

В семенах моркови скрывался сорняк

В отношении руководства магазина и должностных лиц возбудили административные дела по статьям «Нарушение правил хранения и реализации подкарантинной продукции». Виновным должностным лицам предстоит заплатить штраф в размере 500 рублей, а юридическим — в 10 раз больше, 5000 рублей.

63.ru отправил запрос представителям компании с просьбой прокомментировать ситуацию.