Россельхознадзор нашел в Castorama просроченные и зараженные семена

В частности, в продаже находились семена овощей и цветов, просроченные по всхожести, а также и вовсе без документов, подтверждающих качество товара. Семена газонных трав реализовывали с истекшим сроком действия протоколов испытания.

Кроме того, проверяющие обнаружили 945 пакетов зараженных семян моркови «Нантская 4». В них находились также семена амброзии.

В отношении ООО «Касторама Рус», а также должностного лица возбуждены административные дела по фактам нарушения правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений и подкарантинной продукции. Компания оштрафована на общую сумму 10 тыс. руб., а должностное лицо — на 1000 рублей.