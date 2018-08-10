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Россельхознадзор нашел в Castorama просроченные и зараженные семена
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Россельхознадзор нашел в Castorama просроченные и зараженные семена 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Реальное время
В частности, в продаже находились семена овощей и цветов, просроченные по всхожести, а также и вовсе без документов, подтверждающих качество товара. Семена газонных трав реализовывали с истекшим сроком действия протоколов испытания.
Кроме того, проверяющие обнаружили 945 пакетов зараженных семян моркови «Нантская 4». В них находились также семена амброзии.
В отношении ООО «Касторама Рус», а также должностного лица возбуждены административные дела по фактам нарушения правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений и подкарантинной продукции. Компания оштрафована на общую сумму 10 тыс. руб., а должностное лицо — на 1000 рублей.
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