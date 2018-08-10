Американская сеть Crate & Barrel покидает Россию

МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Американская сеть магазинов мебели и товаров для дома Crate & Barrel (входит в немецкую Otto Group) закрывает свои магазины в России и покидает российский рынок, сообщил агентству «Прайм» представитель Crate & Barrel.

Сейчас у компании два магазина в России — в московских торговых центрах «Метрополис» и «Афимолл». Согласно информации на российском сайте Crate & Barrel, в августе сеть проводит распродажу в магазине в «Метрополисе» в связи с его закрытием.

Распродажа проходит и в магазине в ТЦ «Афимолл». Представитель компании сообщил, что магазин в этом торговом центре закроется 30 сентября. «Магазины сети не будут открываться в других торговых центрах в России. Компания прекращает свою работу на российском рынке», — добавил собеседник агентства.

В июле в России прекратили работу интернет-магазины Quelle и Otto, также входящие в Otto Group. Однако другие известные онлайн-магазины группы, Bonprix и Witt, работу в РФ продолжают.

Crate & Barrel была основана в 1962 году в Чикаго супругами Гордоном и Кэрол Сигал. Компания специализируется на продаже мебели и товаров для дома. Ее первый зарубежный магазин был открыт в 2008 году в Канаде, а сейчас Crate & Barrel представлена в 11 странах. Компания принадлежит немецкой Otto Group (она включает, в частности, магазины Otto, Quelle и Bonprix).