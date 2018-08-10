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РЖД планируют рост погрузки в сентябре выше 2%
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РЖД планируют рост погрузки в сентябре выше 2% 

ТАСС 16 минут назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) планирует увеличить погрузку в сентябре 2018 года выше прогноза на август в 2%, заявил журналистам директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило.
Отвечая на вопрос о причинах прогноза роста погрузки в августе лишь на 2%, он сказал, что в августе, как и в июле, у компании пониженный план по погрузке. «С сентября мы начнем чуть повышать. У нас сейчас самый пик и по ремонтным работам, и по графику пассажирских поездов — мы в августе должны почти 700 километров отремонтировать, и это рост больше чем на 30% по ремонтам к уровню прошлого года. Мы активно сейчас занимаемся тем, чтобы убрать километры, требующие планового ремонта, по инфраструктуре, повысить качество перевозок, это основной момент, который сегодня мешает возить больше», — сообщил он.
Говоря о прогнозе роста погрузки по итогам года, Шило отметил, что пока он не менялся. «С точки зрения грузовой базы — сегодня мы видим грузовую базу на уровне не менее 3%», — заключил он.
Ранее первый заместитель генерального директора РЖД Анатолий Краснощек сообщал, что в августе компания прогнозирует рост погрузки на 2%. Заместитель генерального директора компании Павел Иванов говорил, что по итогам года погрузка может вырасти ориентировочно на 3,5%.
Погрузка на сети РЖД в июле 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1% и составила 107,6 млн тонн. Погрузка за январь — июль, по оперативным данным, достигла 749,4 млн тонн, что на 3% больше, чем годом ранее.
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