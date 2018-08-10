РЖД рассчитывают на рост погрузки в августе на 2%

Компания «Российские железные дороги» прогнозирует рост погрузки в августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года на 2% против роста в 3% в июле 2018 года, сообщил журналистам директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило

«Начиная с сентября мы начнем чуть повышать (план погрузки). Сейчас идет самый пик по ремонтным работам и по графику пассажирских поездов. В августе должны отремонтировать почти 700 км путей, рост на 30% к уровню прошло года. По году мы пока не корректируем цифру по росту погрузки в 3%, в августе — рост на 2%», — сказал Шило.

Он отметил, что в настоящее время по двум номенклатурам грузов наблюдается отклонение от ранее запланированного уровня перевозок.

«Уголь растет больше, чем мы планировали, и растет на экспорт в первую очередь. И у нас сейчас погрузка по углю плюсом 4,9% за 7 месяцев. А если брать, например, август, то сейчас уголь растет на 10,2%», — сказал топ-менеджер.

По прогнозам РЖД, тенденции роста перевозок угля на экспорт будут продолжаться. При этом существенно снижены перевозки рыбы — они упали за 7 месяцев на 16,7%.

«Мы этим вопросом крайне обеспокоены. Мы очень активно работаем с Минсельхозом Росрыболовством . У нас сейчас на Дальнем Востоке находится погрузочных ресурсов — вагонов и контейнеров — на 450 тыс. тонн. Но при этом у нас там среднесуточная погрузка с начала года порядка 700 тонн», — сказал Шило.

Шило отметил, что у железнодорожных операторов нет ни одного долгосрочного контракта на (перевозки рыбы) с поставщиками, который бы позволил им выравнивать стоимость предоставления подвижного состава в течение года.

«Мы с (рыбными) трейдерами и производителями проведем отдельную встречу на Дальнем Востоке, куда пригласим и операторов. И предложим им законтрактоваться, чтобы было четкое понимание по объемам. Тогда операторы готовы ставки в «пик» снизить и по году будут возить равномерно. Это будет, соответственно, совершенно другая цена», — сказал он.

Шило также напомнил, что ОАО «РЖД» запустило специальные ускоренные поезда для перевозки рыбы из Владивостока в Новосибирск, Екатеринбург и Москву.

«До Москвы такой поезд идет сегодня за 8 суток. У него маршрутная скорость получается 1 200 км в сутки. Средняя скорость обычного контейнерного ускоренного поезда — 872 км в сутки. У нас таких ниток в графике заложено три в день, а поездов ходит два в неделю. Есть возможность эти перевозки нарастить», — отметил Шило.