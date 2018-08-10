РЖД намерены обсудить с рыбопромышленниками и операторами долгосрочные контракты

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) обсудит с производителями рыбной продукции и железнодорожными операторами возможность заключения долгосрочных контрактов на перевозку в целях выравнивания стоимости предоставления подвижного состава в течение года. Об этом сообщил журналистам директор РЖД по коммерческой деятельности Алексей Шило.

По его словам, за семь месяцев 2018 года объем перевозок рыбы снизился на 16,7%, и РЖД обсуждают ситуацию с Минсельхозом Росрыболовством и крупнейшими операторами. «У нас сейчас на Дальнем Востоке находится погрузочных ресурсов — вагонов плюс контейнеров — на 450 тыс. тонн, чтобы вывезти разом, но при этом среднесуточная погрузка там с начала года в среднем примерно 0,7 тыс. тонн в сутки», — пояснил он.

Шило подчеркнул, что стоимость предоставления подвижного состава под перевозки рыбы в течение года колеблется, так что цена на услуги операторов в течение девяти месяцев находится ниже себестоимости. «По нашим оценкам, это где-то 10,5 рубля (в цене — прим. ТАСС) за килограмм рыбы. Сейчас она на уровне 14-14,5 рубля за килограмм. Коллеги говорят о том, что, направляя сегодня свой подвижной состав на Дальний Восток за несколько тысяч километров, они не имеют ни одного долгосрочного контракта с поставщиками, который бы позволил им стоимость каким-то образом по году выравнивать», — отметил он.

"Сегодня все договорились о том, что мы с трейдерами основными, с производителями проведем в ближайшее время на Дальнем Востоке отдельно встречу, куда пригласим и операторов и предложим им совместно с Росрыболовством, чтобы они каким-то образом законтрактовались, чтобы у нас было четкое понимание по объемам, и тогда операторы готовы убрать этот пик ставки. То есть они будут по году возить равномерно, и это будет, соответственно, другая цена", — пояснил Шило.

По его словам, сейчас, во время путины по лососевым породам рыб, транспортная составляющая в цене продукции находится на уровне 5,4%, по минтаю — 10,1%, по сельди — 7,6%. «Все остальное — это стоимость, которую вкладывают трейдеры, оптовики и все остальные участники этого процесса», — подчеркнул Шило.

Также он напомнил, что РЖД предоставляют сервис по доставке рыбы скоростными поездами из Владивостока в Новосибирск, Екатеринбург и Москву. До Москвы такой поезд идет 8 суток. Маршрутная скорость составляет 1,2 тыс. км в сутки, тогда как скорость обычного контейнерного ускоренного поезда — 872 км в сутки. «Таких ниток графика заложено три в день, а поездов ходит два в неделю, то есть имеется возможность для того, чтобы это перевозки нарастить дополнительно», — заключил он.

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