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Три новых производства откроют в татарстанских ТОСЭР
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Три новых производства откроют в татарстанских ТОСЭР 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Кабмин РТ рассмотрел заявки пятерых кандидатов в ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития) Нижнекамска, Челнов и Чистополя.
Три из них были одобрены. Так, в Нижнекамске планируется разместить производство газовых турбин с изготовлением запчастей к энерго-, нефте-, газохимическому оборудованию от ГК «КЭР-Холдинг». Производство позволит нарастить долю отечественного энергооборудования. Также в химграде появится производство комплектующих для контрольно-измерительных приборов ООО «Метакам». Это производство будет импортозамещающим — в стране не было производителей обжимных фитингов.
В ТОСЭР Набережных Челнов планируется разметить производство высококачественного литья для газовой, химической и других отраслей промышленности.
Заявки на производство эпоксидных смол от компании «Химресурс» и труб из полиэтилена низкого давления на базе ТОСЭР Чистополя были отложены на месяц, сообщает пресс-служба президента РТ.
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