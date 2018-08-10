В Рыбинске и Ярославле демонтировали 26 рекламных конструкций

С начала года в регионе демонтировано 140 незаконно установленных рекламных конструкций.

Так, в Рыбинске в рамках очередного выезда сотрудники департамента имущественных и земельных отношений сняли с фасадов зданий 25 баннеров. Собственники объектов игнорировали требования предварительно выданных предписаний об устранении нарушений.

Кроме того, демонтирована объемная металлическая рекламная конструкция высотой более 20 метров на Московском проспекте в Ярославле. Она эксплуатировалась без разрешительной документации. Данный факт сотрудники департамента установили в ходе проверок.

Демонтаж объекта проводился поэтапно в ночное время в течение нескольких дней, поскольку рядом — оживленная трасса.

— С начала года полномочия в сфере наружной рекламы переданы с муниципального на региональный уровень, что позволило значительно повысить эффективность работы в данном направлении, — отметил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов . — В регионе сформировано единое правовое поле в сфере размещения наружной рекламы. Это имеет большое значение и для экономики, так как обеспечивает дополнительные поступления в бюджеты, и для безопасности граждан. В ходе рейдов наши сотрудники нередко констатируют отсутствие заглубления фундаментов рекламных конструкций, что может иметь печальные последствия.

В числе наиболее часто встречающихся нарушений — установка конструкций в не предназначенных для этого местах, без проведения необходимых по закону процедур, отсутствие табличек, содержащих информацию о собственнике объекта и данные разрешения на ее установку.

Все предписания о демонтаже можно найти в открытых источниках: на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области (http://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/reklama/pred_dem_rek.aspx) и в газете «Документ-Регион».