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В Краснодаре подключили к газоснабжению проблемный жилой комплекс «Хуторок»
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В Краснодаре подключили к газоснабжению проблемный жилой комплекс «Хуторок» 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
Ленина. После подписания соответствующих договоров с АО «Краснодаргоргаз» газ станет доступен для жильцов всех 276 квартир, сообщает пресс-служба администрации города.
На отсутствие газоснабжения жители четырех многоквартирных домов по улице Наримановской, 10 пожаловались во время встречи с заместителем генерального прокурора РФ Андреем Кикотем, первым вице-губернатором Кубани Андреем Алексеенко и главой столицы Кубани Евгением Первышовым в ноябре 2017 года.
«Для решения этой задачи было оперативно проведено межевание земельного участка. В конце прошлого года была подготовлена проектная документация, выдано разрешение на строительство газопровода высокого давления, проведены монтажные работы по присоединению газовой трубы до магистрали высокого давления. В начале этого года закуплено оборудование», — рассказал и. о главы администрации Пашковского сельского округа Всеволод Нетреба.
Он уточнил, что в настоящее время завершен процесс согласования с технадзором и госстройнадзором Краснодарского края, также выполнены пуско-наладочные работы, котельная подключена к газу. Управляющая компания ведет сбор необходимых документов для заключения договоров с собственниками квартир. При этом уже сейчас во всех домах налажено горячее водоснабжение, вода, централизованно поступает от газифицированной котельной.
ЖК «Хуторок» состоит из четырех пятиэтажных домов, в 276 квартирах проживают более 500 человек. Комплекс возвел застройщик ООО «Кубаньинвестстрой», автономная котельная до недавнего времени работала дизельном топливе, тогда как по проекту предполагалась газовая.
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