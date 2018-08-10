С каждым годом все крепче: тюменские предприятия развивают торговые связи с Югрой и Ямалом

Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор заявил о том, что тюменские предприятия укрепляют сотрудничество с нефтяными газовыми компаниями, работающих на территории Югры и Ямала. По его словам, производственная кооперация с каждым годом становится все крепче и эффективнее.

Александр Моор напомнил, что сотрудничество промышленных предприятий юга Тюменской области с нефтегазовыми компаниями, работающими на территории Югры и Ямала, имеет многолетнюю историю.

«Кооперационные цепочки между ними были сформированы еще в советское время, в период освоения нефтегазовых богатств Западной Сибири. Сегодня компании нефтегазового комплекса продолжают закупать у тюменских производителей большой ассортимент товаров и услуг», — отметил врио главы региона.

Уже много лет в Тюменской области действует механизм государственной поддержки предприятий, производящих оборудование для нефтегазового комплекса. В частности, сообщил Александр Моор, нефтяникам и газовикам возвращают 5% стоимости приобретенного оборудования. В прошлом году, по данным областного департамента инвестиционной политики, у 20 предприятий Тюменской области с использованием этой меры господдержки было закуплено сложное и дорогостоящее оборудование. Общая сумма составила не более двух млрд рублей.

Кроме того, как отметил Александр Моор, важную роль в развитии сотрудничества между тюменскими предприятиями и нефтегазовыми компаниями играют ежегодно проходящие в областной столице закупочные сессии. По словам врио губернатора, на них местные производители могут продвигать свою продукцию, а также анализировать потребности нефтегазового комплекса.

«Кооперационные связи тюменских предприятий с нефтегазовыми компаниями укрепляются. Это говорит о том, что в Тюменской области производят качественную продукцию, использование которой позволяет эффективно решать сложные задачи, которые стоят перед нефтяниками и газовиками, — подчеркнул Александр Моор, добавив, что считает перспектива сотрудничества очень позитивными.

Отметим, что в прошлом году компании, работающие на территории автономных округов, заключили с тюменскими производителями и подрядчиками контракты на сумму более 65 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем в 2016 году.