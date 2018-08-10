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Контрольно-счетная палата города Курска обнаружила коррупционные риски в работе Комитета ЖКХ
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Контрольно-счетная палата города Курска обнаружила коррупционные риски в работе Комитета ЖКХ 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Проверяющие обнаружили, что в техническом задании на выполнение ремонта дороги по проспекту Победы не содержалось конкретных указаний
Контрольно-счетная палата города Курска проверила эффективность расходования бюджетных средств на выполнение дорожных работ на проспекте Победы. Эта дорога, протяженностью 3920 м, находится у комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска в безвозмездном пользовании.
В 2016 году между Комитетом ЖКХ и ОАО «Предприятие по благоустройству города Курска» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ на сумму 341 143,4 тыс.
Согласно документу, по проспекту Победы выполнялся ремонт дорог и тротуаров горячим и литым асфальтом на основании ежемесячно выдаваемых Комитетом ЖКХ технических заданий.
Отметим, что техническое задание не содержало точного местоположения дефектов дороги, их количество, а только названия автомобильных дорог, общую площадь дефектов, что является коррупционным риском в деятельности Комитета ЖКХ, сообщается на сайте Контрольно-счетной палаты города Курска. Кроме того, составление и направление подрядчику ежемесячных техзаданий без содержания указанных данных является коррупциогенным признаком в действиях должностных лиц Комитета ЖКХ.
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