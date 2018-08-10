Контрольно-счетная палата города Курска обнаружила коррупционные риски в работе Комитета ЖКХ

Проверяющие обнаружили, что в техническом задании на выполнение ремонта дороги по проспекту Победы не содержалось конкретных указаний

Контрольно-счетная палата города Курска проверила эффективность расходования бюджетных средств на выполнение дорожных работ на проспекте Победы. Эта дорога, протяженностью 3920 м, находится у комитета жилищно-коммунального хозяйства города Курска в безвозмездном пользовании.

В 2016 году между Комитетом ЖКХ и ОАО «Предприятие по благоустройству города Курска» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ на сумму 341 143,4 тыс.

Согласно документу, по проспекту Победы выполнялся ремонт дорог и тротуаров горячим и литым асфальтом на основании ежемесячно выдаваемых Комитетом ЖКХ технических заданий.

Отметим, что техническое задание не содержало точного местоположения дефектов дороги, их количество, а только названия автомобильных дорог, общую площадь дефектов, что является коррупционным риском в деятельности Комитета ЖКХ, сообщается на сайте Контрольно-счетной палаты города Курска. Кроме того, составление и направление подрядчику ежемесячных техзаданий без содержания указанных данных является коррупциогенным признаком в действиях должностных лиц Комитета ЖКХ.