Москомстройинвест: В достроенных домах ЖК «Марьино Град» подачу тепла обеспечат осенью

В достроенных домах жилого комплекса «Марьино Град» подачу тепла обеспечат осенью 2018 г., сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста. «В ЖК „Марьино Град“ завершаются работы в котельной. На данный момент ведется подготовка исполнительной документации, чтобы передать ее к сдаче в эксплуатацию. Это позволит при наступлении отопительного сезона обеспечить подачу тепла в жилые дома с полной строительной готовностью», — говорится в сообщении.

Уточняется, что об этом стало известно в ходе рабочего совещания на строительных площадках ЖК «Марьино Град», «Спортивный квартал» и «Спорт Таун», которое провел заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров . В ходе совещания с участием представителя от Минстроя России и инициативных групп дольщиков трех жилых комплексов руководитель проекта Capital Group рассказал о том, как продвигаются строительные работы. На данный момент на объекте идут работы по устройству газопровода.

«Ввод в эксплуатацию котельной и газопровода позволит подготовить объект к подаче теплоносителя и при наступлении отопительного сезона обеспечить подачу тепла в жилые дома с полной строительной готовностью», — приводятся в сообщении слова руководителя проекта Capital Group.

В пресс-службе пояснили, что вместе с тем ведутся работы по устройству электросетей. В августе ожидается получение заключения от Мосгосэкспертизы. В ЖК «Спорт Таун» продолжаются строительные работы на корпусах №1-4, 12, 13 и 22, а также идут подготовительные работы по домам №5, 6, 9. В августе завершаются работы по основным магистральным сетям хозбытовой и ливневой канализации.

«По корпусам 1-3, 7-10 ЖК «Спортивный квартал» в полном объеме выполнены наружные механические сети, слаботочные сети и энергоснабжение. Так, в период август-сентябрь планируется подача тепла в жилые корпуса. Внутреннюю отделку в корпусах №7 и 8 планируется завершить в конце августа-середине сентября. По корпусу №9 данные работы уже выполнены. Вместе с тем, ведутся работы по отделке фасадов на корпусах №2-3, 7-8, 10. Их планируется завершить в конце сентября», — рассказал руководитель проекта Capital Group.

В пресс-службе напомнили, что 15 ноября 2017 г. Capital Group возобновила работы на площадках ЖК «Марьино Град» и ЖК «Спортивный квартал». Ранее компания (в лице ООО «Строй Ресурс») подписала договоры с ООО «МарьиноСтрой», ООО «СтройПлюс», ООО «МарьиноСтройГрупп» о выполнении функций технического заказчика для завершения строительства объектов в поселении Филимонковское. Застройщиками объектов остаются вышеуказанные компании. Завершение строительства запланировано в конце 2018 г. — апреле 2019 г.