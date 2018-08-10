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Стругокрасненскую администрацию обязали снести самовольные постройки у озера Барское
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Стругокрасненскую администрацию обязали снести самовольные постройки у озера Барское 

Псковская губерния 54 минуты назад
Псковский природоохранный межрайонный прокурор установил, что администрация Стругокрасненского района предоставила в аренду МП «ЖКХ» земельный участок лесного фонда площадью более 11 тысяч кв.м в районе озера Барское. Сделано это было незаконно. Участок отдали в субаренду МП «Струго-Красненские тепловые сети» для строительства базы отдыха. Здесь уже построили баню, дом, беседку, мангальную. Проход к берегу озеру незаконно ограничили забором и шлагбаумом. Прокурор области направил в суд иск, чтобы истребовать земельный участок у ответчиков и аннулировать записи в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество о государственной регистрации договора аренды и договора субаренды земельного участка. Суд удовлетворил этот иск. Впоследствии арбитражный суд возложил на МП «Струго-Красненские тепловые сети» и администрацию Стругокрасненского района обязанность по сносу самовольных построек в течение трёх месяцев. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры области.
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