Опубликовано распоряжение по изъятию участка, где проходят съемки телешоу «Дом-2»

Земельный участок, на котором располагается съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2», будет изъят для государственных нужд. Соответствующее распоряжение об изъятии подписано в Департаменте городского имущества Москвы от 2 августа 2018 года.

Документ под номером 25330 опубликован на сайте мэра Москвы mos.ru

Речь идет о нескольких участках в поселении Сосенское, вблизи деревни Летово. Право на них принадлежат организации ООО «ЕТК-ИНВЕСТ».

Участок будет изъят под строительство автомобильной дороги Марьино — Саларьево на территории Новомосковского административного округа с учетом возведения новой трамвайной линии.

— Изъять для государственных нужд — для целей строительства автомобильной дороги Марьино — Саларьево (I этап) — у правообладателей объекты недвижимого имущества, — говорится в опубликованном распоряжении. — Управлению по реализации градостроительной политики и транспортной инфраструктуры совместно с Управлением делами в течение 7 дней со дня выпуска распоряжения направить в адрес правообладателя изымаемого земельного участка копию распоряжения заказным письмом с уведомлением.

Вместе с тем город уже выделил собственнику другой земельный участок. Он расположился по соседству.

— Все делается в соответствии с законодательством, — пояснил «ВМ» руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин . — Это рядовая процедура (по изъятию земли. — Прим. «ВМ»), связанная со строительством новой дороги.

СПРАВКА

Реалити-шоу «Дом-2» выходит на одном из российских телеканалов с 2004 года. Молодые люди и девушки, которые приходят на проект, пытаются построить семейные отношения.