Ещё
Депутаты тольяттинской Думы предложили установить единые правила оплаты электричества
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.60
$
66.92
76.46
76.71
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.20
+0.56 Золото
1210.47
+0.13 РТС
1084.56
+0.02
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1463
–0.0191
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Депутаты тольяттинской Думы предложили установить единые правила оплаты электричества 

63.ru 42 минуты назад
Фото: 63.ru
Нужны однообразные нормативы потребления света
Самарские чиновники поддержали инициативу депутатов тольяттинской думы, связанную с оплатой ЖКХ. Политики планируют обратиться в правительство России с просьбой установить единые правила определения нормативов потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах. Речь идет об общедомовом потреблении электроэнергии.
Общедомовые нужды — электроэнергия, которая расходуется на освещение подъездов, подвалов, чердаков, а также на работу домофонов, насосов, противопожарной автоматики и других приборов, которые создают комфортные условия проживания для владельцев и арендаторов жилья в многоквартирных домах.
— Отдельные управляющие организации Тольятти при определении объёма потребления электроэнергии для общедомовых нужд учитывают площадь чердаков и подвалов, другие УК — не учитывают. Необходимо единообразие в этом вопросе, — пояснили депутаты тольяттинской Думы.
В других регионах России тоже наблюдаются разногласия при подсчёте платы за электричество. Например, в Сахалинской, Калининградской, Вологодской и Ярославской областях общая площадь помещений многоквартирных домов определяется с учётом чердаков и подвалов. Однако такой практики нет в Тюменской, Псковской и Московской областях. По мнению тольяттинских законодателей, в этом вопросе нужно прийти к единому знаменателю.
В августе в Самаре выросли цены на услуги ЖКХ. Чиновники просят граждан отнестись к ситуации с пониманием. По их словам, среднемесячные затраты на семью из трех человек увеличились всего на 200 рублей.
63.ru: последние новости
«Остановка запрещена!»: самарцы просят Азарова вернуть им парковки в ЖК «Ботанический» Жители Самарской области получат новые квитанции «Ждите красную квитанцию!»: в Самаре должникам за горячую воду начали начислять пени
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионерам запретят продавать квартиры
ЦБ назвал причину падения рубля319
Порошенко нашел в России «троянского коня»11
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться639
Найден способ спасти «зависшие пенсии»8
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение