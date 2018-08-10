Депутаты тольяттинской Думы предложили установить единые правила оплаты электричества

Нужны однообразные нормативы потребления света

Самарские чиновники поддержали инициативу депутатов тольяттинской думы, связанную с оплатой ЖКХ. Политики планируют обратиться в правительство России с просьбой установить единые правила определения нормативов потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах. Речь идет об общедомовом потреблении электроэнергии.

Общедомовые нужды — электроэнергия, которая расходуется на освещение подъездов, подвалов, чердаков, а также на работу домофонов, насосов, противопожарной автоматики и других приборов, которые создают комфортные условия проживания для владельцев и арендаторов жилья в многоквартирных домах.

— Отдельные управляющие организации Тольятти при определении объёма потребления электроэнергии для общедомовых нужд учитывают площадь чердаков и подвалов, другие УК — не учитывают. Необходимо единообразие в этом вопросе, — пояснили депутаты тольяттинской Думы

В других регионах России тоже наблюдаются разногласия при подсчёте платы за электричество. Например, в Сахалинской, Калининградской, Вологодской и Ярославской областях общая площадь помещений многоквартирных домов определяется с учётом чердаков и подвалов. Однако такой практики нет в Тюменской, Псковской и Московской областях. По мнению тольяттинских законодателей, в этом вопросе нужно прийти к единому знаменателю.

В августе в Самаре выросли цены на услуги ЖКХ. Чиновники просят граждан отнестись к ситуации с пониманием. По их словам, среднемесячные затраты на семью из трех человек увеличились всего на 200 рублей.