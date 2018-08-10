Ростовские энергетики расторгли договора почти с двумя десятками управляющих компаний

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» расторгло контракты с семнадцатью управляющими компаниями донской столицы. Причина — задолженность по оплате за потребленную электроэнергию в 31 млн рублей. Теперь жильцы домов, чьи дома обслуживали некомпетентные управляющие компании переведен на прямые договора с энергетиками.

Договора расторгнуты с УК «Мега-Дом», «Инросстрой» и «Центр»; ТСЖ «Жмайлова СП 18», «Дружба», «Изумрудный город-2005», «Доверие», «Атмосфера — 2013», «Лига-Дом», «Фрегат», «Удача», «Монтажник», «Энергия».

На очереди еще три управляющие компании: «ИМПЕРИЯ», «СОЗИДАНИЕ» и «Ростовский Центр Управления Недвижимостью».

Ростовчанам не нужно срочно бежать переоформлять документы, отключать дома от электричества из-за долгов управляющих компаний никто не будет. Всех жильцов перевели на прямые расчеты автоматически. Однако плата за общедомовое потребление будет взиматься через УК или ТСЖ.

С апреля 2018 года жители Ростова и области могут сами выбирать форму оплаты ресурсоснабжающим организациям. Помимо привычных квитанций от управляющих компаний, любой житель многоквартирного дома может заключить прямые договора с ресурсоснабжающими организациями. Для этого были приняты новые поправки в законодательство. Необходимость изменений была вызвана борьбой с недобросовестными управляющими компаниями, у которых регулярно росла задолженность перед поставщиками.

Процесс перехода на прямые платежи идет довольно быстро, однако многие недобросовестные ЦК выставляют жильцам домов «двойные квитанции». В которых также требуют оплату за потребленные ресурсы. Следует помнить, что при получении подобной квитанции потребитель может взыскать с хитрой управляющей компании штраф в двойном размере от уплаченной суммы.