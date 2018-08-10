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Оборонная продажа 

АСН-Инфо 35 минут назад
Фото: АСН-Инфо
Минобороны РФ выставило на продажу здания и землю на полуострове Бычья Голова в Ленобласти. Продавец хочет за актив 775 млн рублей. Эксперты считают, что на бывшей военной земле можно создать турбазу.
«Главное управление обустройства войск», которое входит в структуру Минобороны РФ, продает землю и здания на полуострове Бычья Голова в Выборгском районе Ленобласти. Объявления о продаже журналисты «КоммерсантЪ» нашли на сайтах Avito.ru и Domofond.ru. Канал продажи для силового ведомства весьма необычный. Но, по словам партнера адвокатского бюро «Качкин и партнеры» Дмитрия Некрестьянова, ничего противозаконного в нем нет. «Закон дает возможность приватизации военного имущества путем сбора публичных предложений или проведения продажи без объявления цены. А размещение объявлений на Avito — это один из способов донесения информации до потенциальных покупателей», — говорит юрист.
Само объявление вполне стандартное. На продажу выставлен имущественный комплекс в поселении Кангас (садоводство «Электроинструмент»). Он включает в себя участок площадью почти 580 га, два здания площадью 800 кв.м. и две трансформаторные подстанции общей мощностью 175 кВт. К участку ведут две дороги: одна — лесная, вторая — асфальтированная, от трассы «Скандинавия». Продавец хочет за актив 775 млн рублей и торговаться не намерен.
Эта территория, согласно Росреестру, относится к землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения. Там с середины прошлого века находится научно-испытательный полигон Научно-исследовательского инженерно-строительного института №12 ВМФ. По данным открытых источников, там, в частности, тестировали на выносливость элементы конструкций объектов Олимпиады в Сочи, а также проводили сейсмические исследования.
Эксперты говорят, что стартовая цена выглядит справедливой, но скорее всего, будет снижаться из-за невысокого спроса на лот и непонятных перспектив его застройки.
«Этот район не пользуется серьезным интересом инвесторов. На участке пока можно построить объект складского назначения. А перевод земель в какую-то другую зону, скорее всего, будет долгим и сложным. И, может, вообще не случиться», — говорит управляющий директор департамента управления активами и инвестициями NAI Becar Ольга Шарыгина.
«Среди преимуществ территории — выход к воде, среди недостатков — удаленная от Петербурга локация. Если допустить, что ограничений на размещение невоенных объектов в этой зоне нет, на участке можно построить базу отдыха, предварительно озаботившись вопросом перевода этих земель в другую категорию. Однако чтобы сделать конкурентоспособный проект, следует продумать способы привлечения посетителей: охота, рыбалка, всесезонные активности и т.д. Сейчас в Ленобласти есть множество других предложений, которые расположены в более удобной транспортной доступности для жителей Петербурга», — говорит генеральный директор Knight Frank SPb Николай Пашков.
С коллегой согласна директор департамента инвестиционных услуг Colliers International Анна Сигалова: «Запрашиваемая цена невысокая — чуть более 1 млн рублей за 1 га. Но для создания в этом месте чего-то качественного, например, гостинично-рекреационного объекта, потребуются серьёзные инвестиции». По ее словам, на участке можно построить и коттеджный поселок. «Выборгский район популярен у застройщиков коттеджей. Но такие проекты тоже требуют больших вложений», — добавляет она.
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