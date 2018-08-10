Нефтегазовые компании Югры и Ямала потратили на тюменское оборудование 65 миллиардов

Производственная кооперация между тюменскими предприятиями и нефтегазовыми компаниями, работающими в Югре и на Ямале, крепнет год от года. Об этом заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор в ходе рабочего визита в Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 9 августа.

"Сотрудничество промышленных предприятий юга Тюменской области с нефтегазовыми компаниями, работающими на территории Югры и Ямала, имеет многолетнюю историю. Кооперационные цепочки между ними были сформированы еще в советское время, в период освоения нефтегазовых богатств Западной Сибири. Сегодня компании нефтегазового комплекса продолжают закупать у тюменских производителей большой ассортимент товаров и услуг", — отметил он.

Подкрепляет сотрудничество такая мера господдержки, как возмещение нефтяникам и газовикам 5% от стоимости приобретенного оборудования. По данным департамента инвестполитики Тюменской области, в 2017 году у 20 предприятий региона с использованием этой «льготы» закуплено оборудование на сумму свыше 2 миллиардов рублей. В последние годы этот механизм распространился и на IT-продукцию, что стимулирует бизнес информационных технологий.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-служба губернатора Тюменской области, в целом за минувший год нефтегазовые компании Югры и Ямала заключили с тюменскими производителями и подрядчиками контракты более чем на 65 миллиардов рублей — почти вдвое больше, чем в 2016 году.

По мнению А. Моора, важную роль в развитии такого сотрудничества играют ежегодно проходящие в Тюмени закупочные сессии. На них местные производители получают возможность продвигать свою продукцию и изучать запросы и потребности нефтегазового комплекса, в том числе в плане импортозамещения.