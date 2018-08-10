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Реконструкция автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в Приморье затянулась
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Реконструкция автомобильных пунктов пропуска Краскино и Пограничный в Приморье затянулась 

РЖД-Партнер 13 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
Данная проблема затронута на совещании, которое провел в Петропавловске-Камчатском премьер РФ Дмитрий Медведев. Как сообщили в администрации Приморского края, реконструкция российской инфраструктуры автомобильного перехода Краскино — Хуньчунь (Китай) была включена в федеральную целевую программу еще в преддверие саммита АТЭС-2012 во Владивостоке. Но в апреле того же года строительно-монтажные работы были остановлены. Сегодня ФЦП предусматривает 465,5 млн руб. для корректировки документации и на окончание стройки. В настоящее время проводятся очередные конкурсные процедуры по подготовке документации, которые должны быть завершены до конца ноября 2018 года.
По другому пункту пропуска Пограничный, который также был включен в госпрограмму, работы остановились в октябре 2012 года. Объект остается в ФЦП «Государственная граница 2012-2021 годы», на корректировку документации и окончание строительства предусматривается 1,1 млрд руб. Полномочия государственного заказчика переданы Хабаровскому филиалу ФГКУ «Росгранстрой». Сейчас проводится обследование конструкций погранперехода, частично возведенных 6 лет назад для внесения изменений в проектную документацию.
По поручению вице-премьера РФ Юрия Трутнева, обновленный пункт пропуска Краскино должны ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года, Пограничный — в июле 2019 года.
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