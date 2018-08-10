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Эксперт прокомментировал предложение Минфина об отмене некоторых налоговых льгот для россиян
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Эксперт прокомментировал предложение Минфина об отмене некоторых налоговых льгот для россиян 

Вечерняя Москва 10 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Министерство финансов России предложило составить отдельный список «налоговых расходов» государственного бюджета, а также оценить их эффективность.
Если подобные «расходы» будут обнаружены, то льготы планируется скорректировать или отметить совсем. Данное постановление было опубликовано на портале раскрытия нормативных актов.
К подобным «расходам» государства можно отнести льготы по налогам, сборам и таможенным платежам, которые правительство применяет в рамках поддержки бизнеса, негосударственных коммерческих организаций (НКО), социально незащищенных групп населения и ряда других категорий.
По информации Минфина, часть подобных льгот не ограничивается конкретными сроками действия. Это приводит к недополучению государством части ресурсов.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Налоговый эксперт, Галина Ковалишина:
— В корне предложение Министерства финансов собраться и посмотреть, насколько эффективно ведется работа, звучит весьма здраво. Но когда мы начинаем говорить о, допустим, отмене льгот для населения возникают вопросы. Налоговые вычеты у нас положены в основном наиболее незащищенным слоям граждан. И я не вижу никакого смысла ни с экономической, ни с социальной точки зрения трогать эти льготы. Возможно, в планах Минфина просто пересмотреть их в количественном выражении, но говорить об отмене было бы странно, поскольку говорить о высокой наполняемости бюджета от этих сборов не приходится. Большей частью льготы влияют на поступления от производств. В целом, нужна очень глубокая оценка, так как в абсолютном выражении подход «отменим эти льготы и в бюджет потекут деньги» точно не сработает. Существует целая цепочка взаимосвязей, влияющих на поступления денег от налогов в казну. Но вот как можно выиграть от урезания льгот населению, мне пока не понятно.
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