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Смольный и Ленобласть обсуждают транспортные развязки на севере КАД
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Смольный и Ленобласть обсуждают транспортные развязки на севере КАД 

АиФ Санкт-Петербург 12 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Совещание по вопросам строительства транспортных развязок с подключением на севере к Кольцевой автомобильной дороге прошло в Смольном, сообщается на сайте правительства Петербурга.
Руководство «Северо-Западной энерго-ресурсной компании» предложило рассмотреть возможность строительства транспортной развязки в створе Ольгинской дороги с подключением к КАД в районе Порошкино. При реализации проекта предлагается использовать схему федеральной концессии. При этом объект еще не внесен в схемы территориального планирования и не решен вопрос о заказчике.
По словам вице-губернатора Игоря Албина, при рассмотрении предложенного проекта необходимо учитывать те планы, которые содержатся в концепции развития транспортной системы Санкт-Петербурга.
ФКУ «Упрдор Северо-Запад» и профильным органам власти поручено внести предложения по проекту с учетом анализа транспортной модели потоков и градостроительной концепции.
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