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В Зеленограде по решению суда будут демонтированы два балкона-самостроя
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В Зеленограде по решению суда будут демонтированы два балкона-самостроя 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В прошлом году в Мосжилинспекцию обратился житель корпуса 1557 Зеленограда с жалобой на самовольные пристройки к дому. Теперь собственникам, которые своевременно не узаконили перепланировки, придется расстаться с незаконными пристройками, сообщили в ведомстве.
При проверке факты, изложенные в обращении, подтвердились. Жилищные инспекторы зафиксировали изменение внешнего облика фасада. В частности, собственники двух квартир на 1 этаже самовольно пристроили балконы.
Мосжилинспекция обязала управляющую организацию, отвечающую за содержание общедомового имущества, привести фасад многоквартирного дома в проектное состояние.
Во исполнение требований надзорного органа коммунальщики направили в Зеленоградский районный суд два исковых заявления об обязании собственников квартир демонтировать пристроенные балконы и привести фасад дома в соответствие с технической документацией.
В ходе судебных разбирательств собственник одной из квартир заключил мировое соглашение, пообещав в установленный срок узаконить постройку, в противном случае — самостоятельно демонтировать незаконный балкон.
Согласно пункту 19.2 «Требований к проведению переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах», утвержденных Постановлением Правительства Москвы 508-ПП от 25.11.2011, не допускается оформление акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме на ранее выполненные самовольные работы, изменяющие колористическое решение фасада и архитектурный облик многоквартирного дома.
Собственнику не удалось оформить свой самострой, Мосжилинспекция отказала ему в предоставлении госуслуги.
Хозяин балкона-самостроя пытался в суде оспорить отказ надзорного органа, чтобы сохранить результат своего труда. Но суд поддержал позицию Мосжилинспекции. Также суд обязал демонтировать самострой собственника второго балкона.
Теперь владельцам двух незаконных пристроек придется добровольно или в принудительном порядке их демонтировать. Исполнительные листы уже направлены в Службу судебных приставов.
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