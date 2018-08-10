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Lotus воспрянет на китайских миллиардах
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Lotus воспрянет на китайских миллиардах 

Car.ru 15 минут назад
Фото: Car.ru
Английский автобренд, специализирующийся на спорткарах, похоже имеет все шансы на «выздоровление» и выход в свет.
Все произошло довольно быстро. Вскоре после ухода с поста руководителя компании Жан-Марка Галя, управлять «Лотусом» поручили представителю концерна Geely Фэн Цинфэну КонцернGeely в свою очередь владеет 51% акций данного автобренда.
И вот после увольнения Галя в начале июня этого года, сегодня Geely заявляет о желании влить в развитие Lotus около 1,9 млрд долларов.
Как сообщают представители китайского автогиганта, средства будут направлены не только на разработку новых автомоделей, но и на строительство нового автозавода.
На повестке дня не только «возвращение к жизни» некогда именитого автобренда, но и серьезный замах на конкурирующие позиции с Ferrari и Porsche.
Подготовленный, но так и не профинансированный прошлыми владельцами компании целый модельный ряд Lotus, видимо останется в истории в виде музейных экспонатов. По мнению автоэкспертов, для популяризации автобренда Lotus срочно требуется появление какого нибудь спортивного кроссовера, чтобы закрепиться на китайском авторынке.
Car.ru: последние новости
Китайское финансирование способствует расцветанию Lotus Около 1 триллиона рублей потратили россияне на покупку автомобилей По итогам июля Российский авторынок занимает пятое место среди Европейских рынков
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