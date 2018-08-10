Lotus воспрянет на китайских миллиардах

Английский автобренд, специализирующийся на спорткарах, похоже имеет все шансы на «выздоровление» и выход в свет.

Все произошло довольно быстро. Вскоре после ухода с поста руководителя компании Жан-Марка Галя, управлять «Лотусом» поручили представителю концерна Geely Фэн Цинфэну КонцернGeely в свою очередь владеет 51% акций данного автобренда.

И вот после увольнения Галя в начале июня этого года, сегодня Geely заявляет о желании влить в развитие Lotus около 1,9 млрд долларов.

Как сообщают представители китайского автогиганта, средства будут направлены не только на разработку новых автомоделей, но и на строительство нового автозавода.

На повестке дня не только «возвращение к жизни» некогда именитого автобренда, но и серьезный замах на конкурирующие позиции с Ferrari и Porsche.

Подготовленный, но так и не профинансированный прошлыми владельцами компании целый модельный ряд Lotus, видимо останется в истории в виде музейных экспонатов. По мнению автоэкспертов, для популяризации автобренда Lotus срочно требуется появление какого нибудь спортивного кроссовера, чтобы закрепиться на китайском авторынке.