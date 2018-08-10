Новая лицензия: как правильно заполнить на mos.ru заявку на розничную продажу алкоголя

Интерактивная форма подачи заявления на получение услуги «Оформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции» на mos.ru обновлена в связи с изменением федерального законодательства.

Расширен список юридических лиц, которые могут обратиться за лицензией на розничную продажу алкоголя: в него вошли бюджетные компании. В обновленной форме можно найти список документов, которые такие организации должны предоставить.

Департамент торговли и услуг города Москвы напоминает: чтобы получить лицензию на розничную торговлю алкоголем, нужно иметь стационарное помещение в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде на срок не менее года.

Кроме того, если за лицензией обращается компания, работающая в секторе общественного питания, в форме заявления потребуется указать тип предприятия, в котором она будет продавать алкоголь в розницу: ресторан, бар, кафе, буфет или мини-бар в гостиничном номере.

Если при заполнении обновленной формы допущена ошибка, система сразу сообщит об этом. Алгоритм автоматической сверки с базой Департамента торговли и услуг позволит соискателю сразу скорректировать информацию и избежать отказов из-за предоставления некорректных данных при заполнении формы. Это изменение сделает подачу заявления удобнее и проще.

По завершении заполнения формы запроса будет создана электронная версия заявления в формате pdf. Заявление можно будет сохранить или распечатать. Перед отправкой рекомендуется еще раз проверить, все ли поля заполнены верно.

Услуга доступна в разделе «Бизнес» — «Лицензирование» — «Оформление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции». Рассмотрение электронной заявки Департаментом торговли и услуг занимает 30 календарных дней.

Лицензию не предоставят организациям, у которых на момент подачи заявления есть неоплаченные штрафы в сфере производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сумма штрафа за незаконную реализацию слабоалкогольной продукции, такой как пиво, составляет от 30 до 50 тысяч рублей. А за нелегальную продажу более крепких спиртных напитков предприниматель может быть оштрафован на сумму от 100 до 200 тысяч рублей.