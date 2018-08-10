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В СЗАО владельца парковки оштрафовали за использование участка после истечения договора аренды
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В СЗАО владельца парковки оштрафовали за использование участка после истечения договора аренды 

Госинпекция по недвижимости города Москвы 1 час назад
Договор аренды земли истек еще в марте, однако коммерсанты не стали освобождать территорию и передавать ее представителю собственника городской земли, а продолжили здесь свою деятельность. В связи с этим столичная Госинспекция по недвижимости составила протокол об административном нарушении.
На данном земельном участке расположен комплекс административно— складских зданий. Прилегающая территория по периметру огорожена забором, охраняется, при въезде установлены шлагбаум и строение контрольно-пропускного пункта.
В настоящее время территория по-прежнему используется для парковки и эксплуатацию административных зданий без разрешительной документации на землю. Земельно-правовые отношения не оформлены.
Помимо штрафа, бывший арендатор получил предписание принять меры по устранению нарушения — освободить участок и передать его городу в надлежащем виде.
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