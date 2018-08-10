В СЗАО владельца парковки оштрафовали за использование участка после истечения договора аренды

Договор аренды земли истек еще в марте, однако коммерсанты не стали освобождать территорию и передавать ее представителю собственника городской земли, а продолжили здесь свою деятельность. В связи с этим столичная Госинспекция по недвижимости составила протокол об административном нарушении.

На данном земельном участке расположен комплекс административно— складских зданий. Прилегающая территория по периметру огорожена забором, охраняется, при въезде установлены шлагбаум и строение контрольно-пропускного пункта.

В настоящее время территория по-прежнему используется для парковки и эксплуатацию административных зданий без разрешительной документации на землю. Земельно-правовые отношения не оформлены.

Помимо штрафа, бывший арендатор получил предписание принять меры по устранению нарушения — освободить участок и передать его городу в надлежащем виде.