Саратовские общественники обсудят программу переселения из аварийных домов

Собрание общественного движения «Союз жителей аварийных и ветхих домов города Саратова» состоится на следующей неделе, 16 августа в 18.00. Место проведения мероприятия комитет по ЖКХ города Саратова. На повестке дня обсуждение программы переселения жителей аварийных домов 1-го этапа и о перспективах на этот и последующие годы, утверждение устава союза и выборы членов Совета движения.

До конца этого года по государственной программе происходит переселение жителей тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Переселение жителей из домов, признанных аварийными после этой даты, будет происходить с 2019 года по новой программе, которая на территории Саратовской области имеет статус — бессрочной. Инициативная группа жителей аварийного жилья города Саратова приняла решение создать Общественное движение «Союз жителей аварийных и ветхих домов города Саратова».