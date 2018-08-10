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Саратовские общественники обсудят программу переселения из аварийных домов
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Саратовские общественники обсудят программу переселения из аварийных домов 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Собрание общественного движения «Союз жителей аварийных и ветхих домов города Саратова» состоится на следующей неделе, 16 августа в 18.00. Место проведения мероприятия комитет по ЖКХ города Саратова. На повестке дня обсуждение программы переселения жителей аварийных домов 1-го этапа и о перспективах на этот и последующие годы, утверждение устава союза и выборы членов Совета движения.
До конца этого года по государственной программе происходит переселение жителей тех домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года. Переселение жителей из домов, признанных аварийными после этой даты, будет происходить с 2019 года по новой программе, которая на территории Саратовской области имеет статус — бессрочной. Инициативная группа жителей аварийного жилья города Саратова приняла решение создать Общественное движение «Союз жителей аварийных и ветхих домов города Саратова».
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