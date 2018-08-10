Реновация Екатеринбурга начнется с Заречного и ЖБИ

Мэрия Екатеринбурга наконец-то определила районы города, с которых начнется масштабная реновация застроенных территорий. В качестве пилотных площадок выбраны Заречный и ЖБИ, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заявление начальника Главархитектуры уральской столицы Михаила Губина

По данным издания, речь идет об участках, занятых ветхим жильем и «старым» частным сектором, где дома возведены еще в середине ХХ века. В общей структуре жилой застройки Екатеринбурга такие постройки составляют 2,5%, или 800 тысяч квадратных метров.

По словам Михаила Губина, в микрорайоне Заречном под новую застройку будет определено 20 гектаров на улице Готвальда в пойме реки Исети. Сегодня там расположены частные дома и склады 1980-1990 годов постройки. А в микрорайоне Комсомольском под реновацию пойдет часть промплощадок завода ЖБИ. В данный момент обе территории уже начали готовить к земельным аукционам, идет работа с собственниками участков.

Улица Готвальда частично застроена такими вот «раритетами». Фото: Яндекс. Карты

Стоит напомнить, что ранее вице-мэр Екатеринбурга по вопросам строительства Алексей Белышев называл немного иную «географию» будущей реновации: Вторчермет, Эльмаш, Старая Сортировка и Химмаш.

Впрочем, выбор Заречного в качестве «подопытного» района не является сюрпризом: как ранее сообщало «Уралинформбюро», еще в ноябре 2017 года он был выбран мэрией Екатеринбурга как одна из «территорий комплексного развития». Это новый тип разрешенного использования земельных участков, внесенный в правила землепользования и застройки уральской столицы. Он предусматривает, кроме строительства жилья, возведение объектов социальной инфраструктуры, обустройство пешеходных и велодорожек, а также зеленых зон, составляющих не менее 10% всей площади застройки.

Кроме того, в зоне комплексного развития будет отменено ограничение этажности зданий, а коэффициент строительного использования изменят в сторону повышения таким образом, чтобы на гектаре земли без дополнительных согласований построить до 40 тысяч квадратных метров, сообщает газета.

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