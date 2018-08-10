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Еврейская АО представит на ВЭФ проекты по переработке ископаемых
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Еврейская АО представит на ВЭФ проекты по переработке ископаемых 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 10 августа. Правительство Еврейской автономной области будет искать на Восточно-экономическом форуме во Владивостоке инвесторов для реализации проектов по животноводству, переработке полезных ископаемых и реконструкции санатория «Кульдур». Об этом корреспонденту ТАСС в пятницу сообщил губернатор автономии Александр Левинталь.
"Мы ждем инвесторов в области развития горнорудной промышленности, животноводства и переработки полезных ископаемых. Также мы ищем инвесторов на реконструкцию санатория «Кульдур», — сказал Левинталь.
По его словам, инвесторы, занятые в переработке железной руды, заинтересованы в расширении рынков сбыта. Сейчас они работают на внутреннем рынке, а компания хочет выйти на международный уровень. Санаторий «Кульдур» после реконструкции может стать курортом мирового уровня, поскольку его вода не уступает по качеству алтайской. Еще один проект связан с производством батарей для электромобилей из графита, его добывают на Союзненском месторождении — одном из крупнейших в мире.
Четвертый ВЭФ пройдет с 11 по 13 сентября во Владивостоке. Его программа предполагает проведение более 50 деловых мероприятий, включая панельные сессии, бизнес-диалоги и круглые столы. Тема заседания в этом году — «Дальний Восток: расширяя границы возможностей».
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