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1,2 млрд руб выделили в Подмосковье на оказание высокотехнологичной медпомощи в 2018 году
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1,2 млрд руб выделили в Подмосковье на оказание высокотехнологичной медпомощи в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Учреждения здравоохранения в Подмосковье в 2018 году получили 1,2 миллиарда рублей на оказание высокотехнологичной медпомощи пациентам, сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.
«Если вновь углубится в прошлое, то всего несколько лет назад такие медицинские услуги оказывало только одно подмосковное учреждение здравоохранения — Московский областной научно-исследовательский клинический институт (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского. Сейчас таких организаций в Подмосковье стало гораздо больше — 12. Всего на эти цели наши медицинские организации получили в 2018 году 1,2 миллиарда рублей», — сказал Марков в интервью «Интерфаксу».
Марков отметил, что высокотехнологичная медицинская помощь подразумевает применение современных технологий для лечения сложных заболеваний.
«Сегодня говорят о 22 направлениях ВМП — например, в сферах отоларингологии, педиатрии, онкологии, кардиологии, челюстно-лицевой хирургии», — добавил Марков.
По его словам, основную долю от общего числа оказываемой в Подмосковье высокотехнологичной медпомощи занимает сердечно-сосудистая хирургия (почти 22%). На втором месте по распространенности — манипуляции, связанные с онкологическими заболеваниями. Следом идут услуги в сферах офтальмологии, травматологии и ортопедии.
«За прошедшие месяцы услуги ВМП получили 38,8 тысячи жителей нашего региона, что на 1,6 тысячи человек больше, чем в аналогичном периоде 2017 года. Причем этот показатель стабильно растет в последние пять лет. Приведу лишь один пример: если в 2013 году мы ежегодно проводили 600-700 стентирований, то сегодня — около 1 тысячи», — отметил Марков.
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