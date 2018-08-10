Поставки российского пищевого оборудования за рубеж набирают обороты

Российский производитель оборудования для различных отраслей промышленности — компания «ЖАСКО» — поставила в Армению два крупоцеха, предназначенные для переработки зерна гречихи, проса, гороха, пшеницы, ячменя, кукурузы в крупу. Крупоцеха поставлялись в высокой стадии заводской готовности, их основными достоинствами являются средняя производительность при малой занимаемой площади, простота в обслуживании и надежность в работе. Поставка осуществлялась при поддержке Минпромторга России в рамках международного проекта ENPARD Armenia Technical Assistance и Программы развития ООН

Спрос на пищевое оборудование российского производства растет не только на внутреннем рынке, но и в других странах, где развито выращивание сельскохозяйственных культур. Партнеры и заказчики российских компаний — предприятия малого, среднего и крупного бизнеса, расположенные на территории России, стран — участниц ЕАЭС и Европы.

В целях увеличения объемов экспортных поставок отечественной высокотехнологичной продукции, в том числе отрасли машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности, в текущем году реализуется комплекс мер поддержки по продвижению российских товаров на внешние рынки:

субсидии на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках (постановление Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 1388);

субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку продукции (постановление Правительства РФ от 26 апреля 2017 г. № 496);

субсидии на финансирование части затрат, связанных с участием в конгрессно-выставочных мероприятиях по продвижению продукции на внешние рынки (постановление Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. № 488);