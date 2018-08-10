Челябинские предприниматели стали на 20% больше жаловаться омбудсмену

Количество жалоб южно-уральских бизнесменов уполномоченному по правам предпринимателей в Челябинской области с начала 2018 года по сравнению с тем же периодом 2017 года увеличилось на 20% — до 237, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-секретаря бизнесомбудсмена.

Более 20% обращений касались правоотношений в сфере арендных и земельных отношений, нарушений при предоставлении земельных участков под строительство и на неправомерное применение повышающих коэффициентов арендной платы за землю. Поэтому аппаратом уполномоченного был инициирован мониторинг экономической обоснованности установленных в муниципальных образованиях Челябинской области значений коэффициентов К1, К2, К3, применяемых при расчете арендной платы земельных участков.

Во вторую очередь южноуральских предпринимателей волновали проблемы размещения нестационарных торговых объектов, по этой теме поступило 12% жалоб. На третьем и четвертом местах оказались случаи незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность и возбуждения заказных уголовных дел — 11%. Все чаще к южноуральскому бизнесомбудсмену стали обращаться предприниматели из соседнего Казахстана, чьи права были нарушены на территории Челябинской области. Впервые появились обращения по вопросам размещения рекламы.

Всего четыре обращения касались фактов неисполнения муниципальной властью обязательств по муниципальным контрактам. Это обусловлено совместной работой аппарата уполномоченного и прокуратуры Челябинской области, направленной на погашение долгов государственных и муниципальных заказчиков перед предпринимателями.

Пока в пользу предпринимателей удалось разрешить 24 обращения, работа по остальным продолжается. Практика показывает, что позиция бизнес-омбудсмена все чаще учитывается судами при рассмотрении дел.