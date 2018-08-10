Первый концессионный объект водоотведения начал работу в Арамильском городском округе

В Арамильском городском округе пущена в эксплуатацию новая канализационная насосная станция (КНС) — первый объект в водохозяйственном комплексе города, построенный в рамках концессионного соглашения и призванный обеспечить не только безаварийную работу систем водоотведения, но и возможность дальнейшего развития территории.

Реконструкция станции началась осенью 2017 года и осуществлялась полностью за счет концессионера. Ввод новых мощностей и коммуникаций позволит муниципалитету осуществить планы по жилой застройке Левобережья, где вместо аварийных домов возведут современные многоэтажные.

К новой инфраструктуре, развитие которой будет продолжаться, можно будет подключить почти 100 тысяч квадратных метров жилых площадей. В будущем здесь же планируется строительство новых очистных сооружений, что, по прогнозам специалистов, повысит уровень экологической безопасности муниципалитета и близлежащих территорий.

Николай Смирнов. «Уже сегодня этот проект доказывает и свою социальную, и свою экономическую эффективность. Помимо возможности развития строительства и подключения новых потребителей, он постепенно снижает эксплуатационные затраты. Как пример — расходы на электроэнергию. После модернизации инфраструктуры экономия городского округа по ним составила около 20%. И это лишнее свидетельство тому, что механизм концессии в сфере ЖКХ не только оптимальный, но и самый эффективный», — подчеркнул глава регионального МинЖКХ

Напомним, в настоящее время в сфере ЖКХ Среднего Урала действует 31 концессионное соглашение на общую сумму около 6 миллиардов рублей. Самые значительные инвестиции привлечены на модернизацию инфраструктуры Каменска-Уральского, Березовского, Красноуральска и Лесного.