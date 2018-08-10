Ещё
Первый концессионный объект водоотведения начал работу в Арамильском городском округе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.53
$
66.94
76.40
76.77
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.27
–0.03 Золото
1210.88
+0.09 РТС
1081.67
–0.17
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1470
–0.0185
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

Первый концессионный объект водоотведения начал работу в Арамильском городском округе 

Информационный портал Свердловской области 53 минуты назад
В Арамильском городском округе пущена в эксплуатацию новая канализационная насосная станция (КНС) — первый объект в водохозяйственном комплексе города, построенный в рамках концессионного соглашения и призванный обеспечить не только безаварийную работу систем водоотведения, но и возможность дальнейшего развития территории.
Реконструкция станции началась осенью 2017 года и осуществлялась полностью за счет концессионера. Ввод новых мощностей и коммуникаций позволит муниципалитету осуществить планы по жилой застройке Левобережья, где вместо аварийных домов возведут современные многоэтажные.
К новой инфраструктуре, развитие которой будет продолжаться, можно будет подключить почти 100 тысяч квадратных метров жилых площадей. В будущем здесь же планируется строительство новых очистных сооружений, что, по прогнозам специалистов, повысит уровень экологической безопасности муниципалитета и близлежащих территорий.
«Уже сегодня этот проект доказывает и свою социальную, и свою экономическую эффективность. Помимо возможности развития строительства и подключения новых потребителей, он постепенно снижает эксплуатационные затраты. Как пример — расходы на электроэнергию. После модернизации инфраструктуры экономия городского округа по ним составила около 20%. И это лишнее свидетельство тому, что механизм концессии в сфере ЖКХ не только оптимальный, но и самый эффективный», — подчеркнул глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.
Напомним, в настоящее время в сфере ЖКХ Среднего Урала действует 31 концессионное соглашение на общую сумму около 6 миллиардов рублей. Самые значительные инвестиции привлечены на модернизацию инфраструктуры Каменска-Уральского, Березовского, Красноуральска и Лесного.
Информационный портал Свердловской области: последние новости
Евгений Куйвашев и Владислав Пинаев обсудили шаги по реализации проектов развития Нижнего Тагила Фонду капремонтов предстоит к 1 сентября обеспечить замену систем теплоснабжения в ремонтируемых домах Резиденты «Университетского» по запросу крупного промхолдинга предложили решения для различных технологических задач
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американская ловушка: рубль ушел в пике160
«Северному потоку-2» нашли альтернативу30
Пенсионерам запретят продавать квартиры
Несколько слов обвалили российские компании61
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля22
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
00:46
ЦБ назвал причину падения рубля
Экономика
04:44
Впервые за 2 года: доллар превысил 67 рублей
Рынки
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
04:44
Стоит ли срочно покупать доллары
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение