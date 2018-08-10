Евгений Куйвашев и Владислав Пинаев обсудили шаги по реализации проектов развития Нижнего Тагила

Развитие Нижнего Тагила — второго по величине города Свердловской области — продолжает находиться в фокусе внимания региональных властей. Губернатор Евгений Куйвашев и временно исполняющий полномочия главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев 10 августа наметили планы по реализации приоритетных для муниципалитета проектов и обсудили подготовку к предстоящему 300-летию города.

Евгений Куйвашев сегодня находится с рабочим визитом в Нижнем Тагиле, куда по традиции приехал накануне дня города, чтобы поздравить тагальчан с праздником, подвести промежуточные итоги выполнения намеченных планов и сформировать новые задачи по развитию города.

«Сегодня мы видим рост в промышленном комплексе, увеличение объема инвестиций в основной капитал, хорошую динамику в жилищном строительстве, сокращение уровня безработицы. Необходимо сохранить и закрепить эти положительные тенденции», — сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что по итогам пяти месяцев 2018 года объем отгруженных товаров собственного производства в Нижнем Тагиле составил 134 миллиарда рублей. Объем инвестиций в основной капитал без учета малого предпринимательства в январе-марте составил 4,1 миллиарда рублей. Это, по словам губернатора, серьезная цифра с учетом того, что индекс этого показателя составил почти 150% к соответствующему периоду 2017 года. В первом полугодии 2018 года ввод жилья превысил 26,8 тысячи квадратных метров, что на 26% больше, чем годом ранее.

В Нижнем Тагиле сегодня с участием областного бюджета ведутся ремонты школ, строительство дорог, благоустраиваются дворы и общественные территории. Владислав Пинаев подтвердил, что обеспечение высокого качества городской среды сегодня для местных властей — приоритетное направление работы. Он рассказал губернатору о том, что вся информация о выполнении проектов благоустройства ежедневно аккумулируется в его мобильном телефоне. А сам временно исполняющий полномочия главы регулярно проверяет ход работ, встречается с жителями, которые активно сегодня участвуют в жизни города и решении насущных вопросов.

Губернатор в ходе рабочей встречи подчеркнул, что еще более серьезные проекты в городе предстоит реализовать в рамках подготовки к 300-летию Нижнего Тагила. К этой работе, по мнению главы региона, необходимо привлечь и деловое сообщество города, активизировав механизмы государственно-частного партнерства.

До начала рабочей встречи Евгений Куйвашев и Владислав Пинаев проверили ход строительства средней школы на 1,2 тысячи мест в новом микрорайоне Нижнего Тагила — Муринские пруды. Проект рассчитан на 2018 и 2019 годы. Сметная стоимость его составляет 829 миллионов рублей, часть которых предоставляется из регионального бюджета на условиях софинансирования с местным. Глава региона был на строительной площадке в феврале 2018 года, когда работы здесь велись только на уровне котлована. Сегодня строители возводят второй этаж будущего образовательного учреждения. По словам Владислава Пинаева, одновременно рядом со школой в этом районе строится вся необходимая для местных жителей инфраструктура, в том числе стадион.