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Нарушения при аудите госзакупом по федеральной программе ремонта дорог выявлены в Краснодарском крае
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Нарушения при аудите госзакупом по федеральной программе ремонта дорог выявлены в Краснодарском крае 

Новая Кубань 52 минуты назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 10 августа — Новая Кубань. В 2017 году региону удалось заключить контракт с Минтрансом РФ сроком на 7 лет. Речь идет о реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» и государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.10.2015 № 965. В рамках проекта в 2017 году был проведен ремонт на 47 объектах— автомобильных дорог общего пользования местного значения Краснодарской городской агломерации общей протяженностью 74,112 км.
В ходе проводимых контрольно-счетной палатой мероприятий проверялось расходования бюджетных средств, выделенных в 2017 году министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. В том числе проводился и аудит в сфере закупок.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края являлось координатором и главным распорядителем средств краевого бюджета, а также заказчиком по 2 контрактам. Департамент строительства администрации МО город Краснодар выступал главным распорядителем бюджетных средств, а муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» (далее — МКУ «ЕСЗ») получателем субсидий и муниципальным заказчиком строительно-монтажных работ.
Установлено, что подрядными организациями не соблюдены сроки выполнения работ по государственным контрактам, выявлены и отдельные завышения объема принятых работ.
— Выявлены факты, свидетельствующие о том, что МКУ «ЕСЗ» не приняты в полном объеме меры по обеспечению конкуренции, а также по взысканию штрафных санкций с просрочивших исполнение контрактов подрядчиков. «…» Протяженность некоторых отремонтированных дорог города Краснодара не соответствует отчетным данным департамента и меньше запланированного показателя на 300,3 м. — сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты Краснодарского края.
В адрес ведомств вынесены представления для принятия мер и решений по устранению выявленных нарушений.
Напомним, что наиболее проблемными объектами по этим программам являлись ул. Новороссийская и ул. Тургенева.
* За срыв сроков ремонта ул. Новороссийской в Краснодаре наложен крупный штраф
* Мэр Краснодара взял на себя ответственность за отставание от графика ремонта улицы Тургенева
В обоих случаях произошли срывы сроков исполнения госконтрактов.
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