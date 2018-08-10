Apple подала иск к Шереметьевской таможне из-за iWatch

Российская дочерняя компания Apple — «Эппл рус» — обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к Шереметьевской таможне, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма иска — 146,1 млн руб. Пока суд оставил это дело без движения. RNS со ссылкой на пресс-службу таможни уточняет, что претензии «Эппл рус» касаются таможенных платежей за смарт-часы iWatch.

В тексте определения говорится, что российская «дочка» Apple оспаривает решение Шереметьевской таможни, принятое в апреле, и требует вернуть перечисленные регулятору платежи на 42,9 млн руб. Основные претензии Apple к таможне вызвали начисленные проценты — свыше 103 млн руб. С учетом уплаты госпошлины сумма исковых требований компании составила 146,1 млн руб.

Представитель таможни уточнил, что таможня «не имеет возможности прокомментировать доводы, положенные „Эппл рус“ в основу своих требований», поскольку пока не получила копию иска от Apple. «Исходя из определения суда обжалуемое письмо содержит отказ таможенного органа о внесении изменений в 34 таможенные декларации в отношении электронных товаров „умные часы“, — отметил собеседник RNS. По его словам, „дочка“ американской компании оспаривает решение таможни, принятое в связи с „техническими ошибками, допущенными „Эппл рус“ при подаче соответствующих заявлений“. Он подчеркнул, что компания не подавала исправленную версию этих заявлений в таможню.